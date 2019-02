El Frente Amplio festejó su aniversario; hablan los cuatro precandidatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes el Frente Amplio (FA) festeja su aniversario número 48 con un acto en el Parque Rodó. Los cuatro precandidatos del oficialismo –Carolina Cosse, Mario Bergara, Óscar Andrade y Daniel Martínez- hablaron durante el acto.

La primera en tomar la palabra fue la exministra de Industria. “Hoy estamos para recordar el momento de creación de nuestro Frente, que permitió que fraternalmente se unieran blancos y colorados, marxistas, independientes, para crear algo nuevo sin renunciar a su historia”, dijo Cosse.

Carolina Cosse en el acto 48 aniversario del Frente Amplio. Foto: Darwin Borrelli

Además, la precandidata habló de cómo ve a Uruguay hoy luego de tres gobiernos del FA. “Estamos en otra situación, ya no es un país estancado, distribuye mejor el ingreso, respetado a nivel internacional. Porque cambiamos a la uruguaya, sin copiar, con firmeza, en serio”, señaló.

“El mundo actual es un gran desorden. Creo que podemos tomar esta situación difícil y convertirla en un momento memorable de la historia. No lo haremos aplicando recetas viejas a problemas nuevos, desconociendo derechos, no lo haremos retrocediendo porque lo nuestro es avanzar y no lo haremos usando el miedo. Lo que nos une es la fuerza transformadora, el humanismo, un fuerte amor por el prójimo”, sostuvo.



A su turno, Bergara insistió sobre las “transformaciones estructurales” que los gobiernos del FA trajeron a Uruguay. “El Uruguay no tiene nada que ver con el de 15 años atrás, tiene más derechos, más equidad y es vanguardia”, dijo.

Además, el expresidente del Banco Central (BCU) habló del clima político internacional. “Soplan vientos huracanados de la derecha internacional y regional”, dijo, y “por eso es imprescindible pararnos firmes como Uruguay y Frente Amplio”.

“Hay que combatir las causas sociales del delito, pero también la delincuencia”, manifestó Bergara. Sobre este punto agregó: “Todos queremos vivir sin miedo, pero, ¿no nos da miedo vivir en una sociedad militarizada? ¿Vivir en una sociedad de allanamientos nocturnos? ¿En lo que vivimos en el pasado?”.

Mario Bergara en el acto 48 aniversario del Frente Amplio. Foto: Darwin Borrelli

Bergara dijo en otro pasaje de su discurso que “todavía hay uruguayos que viven en condiciones que no son dignas del siglo XXI”.

Martínez, en tanto, habló de las diferencias entre el FA y la oposición: “Los partidos de la oposición hace 30 o 40 años tratan de convencer que somos todos iguales, pero el mundo nos ve diferentes”.

“Los personeros de la derecha tratan de convencernos de que está todo horrible. Pero los indicadores dicen que hemos cambiado este país y lo seguiremos cambiando con un cuarto gobierno”, planteó el intendente de Montevideo.

Daniel Martínez en el acto 48 aniversario del Frente Amplio. Foto: Darwin Borrelli

Martínez dijo que los gobiernos del FA crearon una “plataforma de certezas basada en las transformaciones”, pero que ello “no alcanza” y se requiere un “nuevo impulso transformador”. “Para eso se necesita capacidad autocrítica, siempre hay algo para aprender de la gente, viendo los problemas”, añadió.

El último de los precandidatos en hablar fue Andrade. “Otra cosa que tiene capacidad inagotable la derecha es hacer promesas. Lo único que les creo es si nos prometen adelgazar. Pueden levantar la bandera: van a adelgazar sin gimnasio”, dijo con ironía.

Oscar Andrade en el acto 48 aniversario del Frente Amplio. Foto: Darwin Borrelli

Por otra parte, se refirió a las encuestas. “Los últimos años nos han comido la cabeza de que las encuestas y los opinólogos... El militante del FA es el sindicalista, es el que está en la marcha, en la cooperativa”, comentó.

“Está cantado que necesitamos unidad. Nuestra fortaleza es que no pensemos lo mismo. Pero nos necesitamos a muerte. También a una parte de pueblo blanco y colorado que anda por ahí. Todo lo que podamos avanzar en derechos laborales, humanos, vivienda, cultural, no va a venir del neoliberalismo”, dijo.