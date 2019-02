El Frente Amplio explicó a sus dirigentes cómo leer encuestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de una vez se han escuchado críticas de dirigentes de izquierda a las encuestadoras, inclusive de parte del presidente Tabaré Vázquez. Ahora, en plena campaña electoral, el Frente Amplio está recibiendo asesoramiento acerca de cómo leer los resultados de los sondeos de opinión.

El mensaje que dio el asesor de la coalición y director de la Fundación Líber Seregni, Agustín Canzani, a la Mesa Política fue bastante claro: no hay que entusiasmarse demasiado si los números dan bien o deprimirse si no son buenos, eso fue lo que contaron a El País participantes del encuentro. Para decir esto se basa en la forma en la cual se hacen las encuestas, punto sobre el cual dio una larga explicación a los sectores y bases.



Según la última encuesta de Radar, el Frente creció cuatro puntos y concentra ahora el 37% de las preferencias electorales, principalmente en sectores socioeconómicos más bajos, en mujeres y en el interior del país. Para Canzani, hay que esperar para saber si esta tendencia se confirma también en mediciones de otras consultoras de opinión.



La encuesta fue realizada entre el 25 de enero y el 5 de febrero. Según se analizó en la Mesa Política se entiende que entre los factores que pueden haber incidido en el mejor desempeño electoral están la decisión del Plenario Nacional de inhabilitar al exvicepresidente Raúl Sendic y al senador Leonardo De León (ambos de la Lista 711) y la aprobación de los cuatro candidaturas de Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara.



Canzani explicó que la consultora Radar realiza su encuesta por internet, mientras que otras empresas por medio de celulares, algunas empresas realizan la mitad por esta vía y la otra mitad por teléfonos de línea. Y otra consultora hace el cuestionario presencial, pero es más caro, lleva más tiempo y se utiliza más que nada de cara a las elecciones nacionales de octubre.



Consultado por El País, Canzani dijo que concurrió a la Mesa Política a dar algunos consejos sobre cómo tomar la información referida a las encuestas y cómo analizarla, para posicionarse con respecto a ello. “Estuvimos revisando un poco las diferencias entre los estudios, no solo en las metodologías sino también en los resultados, que no son abismales pero en algunos casos son importantes”, señaló.



Canzani dijo que “las encuestas son un buen descriptor del clima político en general”, pero admitió que “a veces tienen algunos problemas para estimar los niveles de voto más que nada en períodos en que los escenarios no están muy definidos”. Por lo cual, el analista consideró que es importante conocer las diferencias entre las encuestadoras y prepararse para poder interpretar adecuadamente las mediciones.



En la reunión, Canzani consideró que “en los grandes números” las encuestas son razonables, en especial cuando establecen por ejemplo una distancia de diez puntos o más (superior al margen de error) entre los partidos.



Por todos estos motivos, la recomendación es la de ser cautelosos a la hora de leer las encuestas. Por su parte, Váz-quez ha sido uno de los más críticos, tanto en campaña electoral como recientemente en un encuentro con legisladores -realizado en diciembre- donde cuestionó a las encuestadoras que anuncian que toda la oposición sumada le gana al Frente.