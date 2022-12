Frente Amplio evalúa apelar fallo de archivo a investigación de Cardoso, adelantó Antonini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado frenteamplista Eduardo Antonini dijo este lunes que en su agrupación están evaluando si apelar el fallo mediante el cual el fiscal Gilberto Rodríguez archivó la investigación sobre el exministro de Turismo Germán Cardoso.

En rueda de prensa, Antonini remarcó que "irregularidades hay muchísimas (...) Estamos evaluando si vamos a pasar a apelar esto, a pedir que lo trate otro fiscal, o vamos a seguir atentos a las causas que siguen abiertas sobre (el exadscripto de Cardoso, Daniel) Reta y (el colaborador honorario del exministro, Elbio) Rodríguez que de comprobarse algo tenemos que tener en cuenta que fue archivado sin perjuicio, porque si se comprueban delitos penales allí, quien los trajo fue el exministro, así que también va a tener que responder por eso”, apuntó el legislador.



También fue consultado por los dichos del diputado colorado Felipe Schipani, quien señaló que esperaba que la bancada del Frente Amplio le pidiera perdón a Cardoso luego del archivo. “No tenemos que pedir nada porque se comprobaron todas las cosas que dijimos, solamente que el fiscal no consideró que hasta ahora -y recalco el hasta ahora- haya una figura penal, pero sí graves irregularidades. Así que no tenemos nada que pedir, lástima que el diputado Schipani cuando estuvo en sala no defendió a Germán Carodoso como lo debería haber defendido, se ve que intenta ahora tener algún minuto de fama”, respondió.