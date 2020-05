El Frente Amplio denuncia intento por "debilitar" a las empresas públicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La desmonopolización de Ancap y la apertura a la competencia del servicio de datos que hasta ahora brinda únicamente Antel genera resistencia en el Frente Amplio, donde entienden que se intenta debilitar a las empresas públicas.

Los dos cambios se discuten en paralelo. El primero (que supone la libre importación de combustibles) está previsto en la ley de urgente consideración (LUC) que se analiza en el Senado y el segundo (que habilita la competencia de datos en la nueva ley de medios) está a estudio de Diputados.



La exministra de Industria y senadora Carolina Cosse (Lista Amplia) dijo a El País que “sin dudas” con estos cambios se busca debilitar el papel de empresas públicas.

En el caso de Ancap, opinó que no se puede razonar por “circunstancias”, ya que es un “área estratégica”. “La refinación de combustibles no solo implica un mayor nivel de autonomía, sino que también posee un alto impacto desde el punto de vista económico como la generación directa e indirecta de puestos de trabajo y derrames hacia otras actividades económicas”, opinó.



Según Cosse, quedó demostrado (del 2006 a la fecha) que importar combustible hubiera costado millones de dólares adicionales. “Lo que en los 90 se traducía en privatizar, o sea vender total o parcialmente las empresas públicas, hoy se expresa como una supuesta necesidad de más competencia que en realidad es sacarle a Antel parte de su facturación, de su aporte al Estado y por lo tanto limitar muchísimo su accionar”, aseguró la senadora.

Para Cosse, la pérdida de exclusividad de la provisión de servicios de datos por redes fijas que se plantea para Antel no significa para la sociedad “ninguna ganancia”. Sin embargo, considera que tiene un efecto negativo sobre la facturación y por consiguiente implicaría un recorte de lo que vuelca la empresa a Rentas Generales, al IRAE, al Patrimonio y su retención de IVA. Por lo que estima el dinero no volvería a la sociedad y “sencillamente se perdería”.



Para el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, tanto la LUC como la ley de medios debilitan a las empresas públicas y en especial a Antel y Ancap.

Sobre la ley de medios, opinó que tiene una lógica “concentradora y privatizadora (...) Se avanza en el objetivo de debilitar los factores públicos, en particular, donde el Estado uruguayo ha hecho importantísimas inversiones que generaron una enorme fortaleza y que no deberían utilizarse en beneficio del lucro exclusivo de empresas que se rigen por su interés particular”, aseguró en alusión por ejemplo de la inversión en la fibra óptica.



Javier Umpiérrez, diputado del MPP e integrante de la Comisión de Industria, dijo a El País que la nueva ley de medios genera “preocupación” a nivel de la oposición. “Entendemos que esta ley que se plantea es bastante regresiva, pero no me quiero apresurar mucho. Esperemos a cómo se procesa la discusión y si podemos convencer de no seguir adelante con esto que se plantea por ejemplo de los datos de Antel”, explicó.

Según dijo, la primera reunión donde la comisión analizará el tema será el 5 de mayo. Para el diputado del MPP, el pretender derogar la ley de medios impulsada por José Mujica “parecería un poco grosero, porque fue muy discutida durante muchos años”. “En algún aspecto decimos que el nuevo gobierno viene por todas las conquistas del Frente y está empecinados en eso, porque derogar una ley de un plumazo por lo menos genera un poco de violencia”.



Esta semana, la bancada del Frente mantuvo un encuentro con la Mesa de Entes para analizar el tema. A su vez, el presidente de la coalición Javier Miranda se reunió varias veces por la LUC con delegaciones del Pit-Cnt.