Frente Amplio dará batalla en contra del plebiscito de Larrañaga

Jorge Larrañaga necesitaba unas 270.000 firmas para someter a consulta popular su propuesta para que militares colaboren en tareas de patrullaje y para que se permitan los allanamientos nocturnos, pero superó la cifra por más de 100.000 adhesiones. El plebiscito es un hecho y en plena campaña electoral, el Frente Amplio se prepara para dar el debate en contra de la reforma.

La iniciativa es rechazada por la izquierda y genera diferentes opiniones dentro del Partido Nacional. Supone la creación de una Guardia Nacional compuesta por 2.000 soldados que tendrían la misión de colaborar en las tareas de seguridad pública. Además se levanta la prohibición de realizar allanamientos nocturnos en viviendas y se establece la prisión permanente revisable en casos de delitos especialmente graves como la violación o el abuso sexual seguido de muerte, el sicariato y homicidios múltiples. También incluye disposiciones para asegurar el cumplimiento efectivo de las penas.

De un lado, Larrañaga trabajará para que se supere el 50% de los votos y su propuesta sea aprobada. Del otro, el oficialismo tiene pensado “dar batalla” como lo hizo antes con la propuesta del “No a la Baja” de la edad de imputabilidad a los 16 años, propuesta que fracasó.

Aunque no hay una resolución adoptada, dirigentes de los diferentes sectores que componen la coalición de izquierda consultados por El País coincidieron que la estrategia debe ser “dar el debate” en contra de la iniciativa.

La senadora y secretaria general del Partido Socialista Mónica Xavier dijo a El País que primero se deben verificar las firmas, como se hace cada vez que se busca un plebiscito. “Es un tema que estará indiscutiblemente en la campaña, porque el tema de la seguridad y las políticas para cuidarla son parte de la discusión junto a otros temas electorales”, señaló.

De todos modos, consideró que la propuesta de Larrañaga “merece un capítulo especial” en función de que “se promete algo respecto a lo que sobran ejemplos para demostrar que no es así; nunca los militares sirvieron para mejorar la seguridad, sino para empeorarla y eso está demostrado”.

En la opinión del diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez, el Frente “debe explicitar cuáles son las razones por las cuales entiende que la propuesta de Larrañaga no es el camino para resolver los problemas de seguridad”.

Sánchez dijo que coincide con la consigna de “vivir en paz y sin miedo”, pero no está de acuerdo con la solución. “¿Quién va a estar en contra de vivir en paz? Todos queremos vivir en paz; nadie quiere vivir en la inseguridad. El problema es que las Fuerzas Armadas no han sido preparadas para cumplir tareas de seguridad interna y por tanto no pueden cumplir este tipo de tareas”, sostuvo.

“Todos los países que han tenido problemas con la delincuencia dicen “nunca pongas a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna porque eso genera otros problemas”, señaló el diputado del MPP.



Según dijo, plantear la prisión perpetua revisable en Uruguay “es partir de la base que hay gente que es irrecuperable”. En tanto, defendió la idea de que cada uno pague por el delito que cometió, pero también tenga la oportunidad de cambiar y corregir su conducta.



Sánchez afirmó que ante este planteo de Larrañaga, el Frente Amplio debe “argumentar” para que la gente resuelva cuál es el mejor camino. En pocas palabras, el diputado definió la propuesta del senador nacionalista como: “Lo que se hace para matar un mosquito es tirar un bazucazo y lo que va a pasar es que va a matar al mosquito, pero a muchos más también”.



Dentro del Frente Amplio, en el sector Casa Grande -que encabeza la senadora Constanza Moreira - ya hay una posición tomada con respecto al plebiscito que plantea Larrañaga. “Necesariamente vamos a ser un foco opositor. Eso ya lo tenemos decidido, vamos a hacer una movilización importante por todo lo regresiva que es esta propuesta”, dijo a El País el senador Rafael Paternain.



El senador dijo que le consta la existencia de reuniones preliminares de organizaciones sociales para definir una estrategia contraria a esta iniciativa. “Desde mi punto de vista, hay que generar un frente político social de resistencia (...) Hay que pensar en un frente opositor más abarcativo que trascienda al Frente Amplio, incluso abarcando otros partidos como este nuevo espacio de centro-izquierda”, subrayó en referencia a La Alternativa. Incluso, no descartó que algunos jóvenes blancos no apoyen este plebiscito de Larrañaga, ya es sabido que el líder de Todos y senador Luis Lacalle Pou marcó distancia de la reforma.



Paternain es partidario de construir “un gran frente común casi de entonación democrática frente a medidas de brutal corte autoritario”. Aclaró que no hay una decisión del Frente Amplio como tal.



Paternain cree que el plebiscito implicará un debate sobre la actual política de seguridad del oficialismo, ya que hay diferentes visiones sobre cómo encarar este tema. “Todos sabemos que es un tema complejo para nuestra interna, que tenemos que manejar con mucho cuidado y que va a obligar a que el Frente Amplio termine por dar un salto de ambición de política pública”, concluyó Paternain.