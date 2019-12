En el Frente Amplio ya cuestionan la política exterior de Luis Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intención del presidente electo Luis Lacalle Pou de que Uruguay se desempeñe como “bisagra” entre Argentina y Brasil, generó distintos cuestionamientos entre dirigentes del Frente Amplio que entienden que el gobierno liderado por el nacionalista no podrá cumplir con ese rol dado que se alineará al Grupo de Lima, creado en 2017 para buscar una salida a la crisis en Venezuela.

Lacalle Pou dijo ayer a El País que “Uruguay tiene una oportunidad muy interesante en estos tiempos de ser de nuevo bisagra entre los grandes” vecinos de la región.



Sus declaraciones generaron diversos tipos de cuestionamientos en filas del oficialismo. El integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Sebastián Hagobian, dijo a El País que si Uruguay ingresa en el grupo, “no va a tener la necesaria condición para cumplir con un rol de bisagra” como planteó el propio presidente electo. “Hoy el gobierno habla con el gobierno y la oposición de Brasil, pero los países del Grupo de Lima solo hablan con la oposición”, señaló el dirigente.

Es que mientras en Brasil gobierna Jair Bolsonaro (derecha), en Argentina asumirá a partir del 10 de diciembre el presidente electo Alberto Fernández

​ (izquierda).



Por su parte, el diputado del MPP Daniel Caggiani consideró que Uruguay no debe restringirse solo a un rol mediador entre ambos países.



El legislador entiende que “es importante que Uruguay no juegue como algodón entre los dos gigantes y pueda construir puentes de entendimiento que le permitan beneficiarse de la agenda de integración”. Sin embargo, explicó que Uruguay no debe perder su “tradición histórica” de “ser un puente entre los dos colosos” del continente. Caggiani coincidió con Hagobian en que nuestro país no debe adherir a los postulados del Grupo de Lima de forma de tener “una visión autónoma” con respecto a los temas.

El economista señaló que no apoya la creación de nuevas instituciones multilaterales como el Grupo de Lima en el entendido que la Organización de los Estados Americanos (OEA) es más representativa y puede hacerse cargo del tema.



“Hay que fortalecer las instituciones que existen y no crear un grupo para atender cada circunstancia”, dijo.



La figura de Talvi como futuro canciller no está generando -a priori- resistencia entre los dirigentes del oficialismo, según pudo constatar El País.

Luis Lacalle Pou dijo que no está entre sus planes “romper relaciones” con Venezuela. Foto: Leonardo Mainé.

Si bien en el programa de gobierno de la coalición denominado “Compromiso por el país” no se menciona concretamente la posibilidad de que Uruguay pase a integrar el grupo internacional, el propio Lacalle señaló en octubre que en caso de ser electo presidente, integraría el Grupo de Lima, dejando de lado la posición del gobierno frenteamplista de reconocer al régimen de Nicolás Maduro. Hoy, Uruguay y Bolivia son los únicos países de América del Sur que reconocen a Nicolás Maduro, por lo que no integran el grupo.



Sobre este tema, El País consultó este domingo al principal socio de Lacalle Pou, el colorado Ernesto Talvi, quien se desempeñará como canciller de la República en el gobierno de la coalición multicolor.

Venezuela.

Lacalle Pou dijo en la entrevista con El País respecto al régimen de Maduro que “no tenemos acuerdo notoriamente”, ni “coincidencias con el Frente Amplio”. El presidente electo adelantó que si bien enviará un mensaje claro y contundente al régimen del venezolano, no está entre sus planes “romper relaciones” con el país caribeño dado que “la estridencia en las relaciones exteriores es muy nociva”.



Al respecto, Hagobian consideró que si el gobierno de la coalición ingresa al Grupo de Lima, ello generaría llevar a reconocer al proclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.



“Se le va a convertir en una trampa para llevar adelante las acciones de gobierno, va a quedar preso de sus propias palabras”, sentenció el dirigente del Frente Amplio. Transición, Luis Lacalle Pou, Relaciones Internacionales