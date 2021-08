Frente Amplio criticó recortes en la Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diputados y senadores del Frente Amplio mantuvieron ayer una reunión de coordinación, en la que trataron asuntos del proyecto de Rendición de Cuentas y definieron las principales líneas de cuestionamientos contra la iniciativa del Poder Ejecutivo.

El representante Gustavo Olmos dijo que el proyecto no tiene “un plan concreto” y que hubo recortes en rubros como el de vivienda, “donde el gobierno podía haber gastado hasta $ 1.450 millones” y no lo hizo. “El discurso es que cada cosa que no pudo hacer es por la pandemia o por la herencia maldita”, cuestionó Olmos en rueda de prensa.

“Es coherente con el criterio oficialista de que la prioridad absoluta es el ajuste fiscal”, agregó el diputado de Fuerza Renovadora.

Otro de los legisladores presentes en el encuentro fue el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio, quien aseguró que la instancia de intercambio sirvió para que los legisladores de la oposición pudieran “sintonizar y tener armonía” en el posicionamiento que asumirán.



Rubio también criticó que no hubiera un “incremento” en el gasto y que en cambio haya “nuevos recortes”. “Esto es bastante preocupante en momentos en que se produjo una caída tan grande en la producción, y al mismo tiempo se afirma que va a haber un crecimiento económico en el mediano plazo”, dijo el senador.



Asimismo, cuestionó que en toda la Rendición de Cuentas “no aparece” un plan que permita “dinamizar fuertemente el empleo” afectado por la pandemia del coronavirus. En definitiva, concluyó Rubio, el gobierno lleva, a su criterio “una política de ajuste” que según dijo “tiene por objetivo principal hacer caja y eso no es bueno para los sectores productivos”.