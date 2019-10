"El Frente Amplio no conoce de límites: se puede jugar duro, pero leal", dijo Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ernesto Talvi, candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, estuvo este lunes a la mañana en Zonamerica en el ciclo "Zona de Encuentros" y señaló que en el oficialismo hay falta de códigos. "El Frente Amplio no conoce de límites: se puede jugar duro, pero leal. Cuando ya se recurre a las mentiras, tergiversación, enchastre de las reputaciones de ciudadanos de bien, estamos en otro juego donde la cuestión es sostenerse en el poder a lo que venga y en el proceso estamos de alguna manera desnaturalizando el juego democrático, subrayó.

El candidato dijo que si se impone nuevamente el Frente Amplio "gana un proyecto que está terminado, agotado, por 15 años de gobierno".

"Ese es el peor pasivo que tiene el Frente Amplio: hace 15 años que está en el poder y por ende el poder desgasta (...) El país precisa un golpe de timón, empezar a navegar hacia otro lado y eso es lo que está proponiendo el Partido Colorado", añadió.

También destacó cuando Daniel Martínez, candidato por el oficialismo, habla de "hechos y no palabras" se refiere a que "está reivindicando la gestión de su propio gobierno, pero él justamente ha sido bastante civilizado en este proceso".

"No lo estoy señalando. No hablo con nombres y apellidos. Actores de primera línea, dirigentes de segunda y tercera línea, las barras bravas de las redes sociales y la prensa afín al Frente Amplio que se dedica a la carroñería de última categoría. Es todo un despliegue, un arsenal que está fuera de los límites", explicó.

Sobre Cabildo Abierto

"No soy quién para ponerle límites a nadie. La coalición va a ser para después del 27 de octubre. Después se va a definir. Las coaliciones son una herramienta para gobernar (...) El 28 nos vamos a tener que sentar todos a conversar y veremos en qué proyecto de país nos ponemos de acuerdo", dijo.

"Nosotros vamos a llamar a todos los partidos de coalición que tengan representación parlamentaria. Después veremos si nos ponemos de acuerdo o no", recalcó.

Visas laborales

"En este momento tenemos en varios sectores un faltante de mano de obra calificada así que el Uruguay no puede darse el lujo de perder esas oportunidades, porque por falta de mano de obra calificada se impide el desarrollo de proyectos que darían empleo empleo directo e indirecto a gente que no necesariamente tiene los elementos de calificación. Así que estamos promoviendo la posibilidad de que para aquellos sectores que hayan vacantes podamos facilitar la inclusión de mano de obra calificada para que esos emprendimientos puedan ver la luz y no queden truncados", manifestó.

En ese sentido, argumentó: "Hay varios mecanismos, uno de ellos puede ser visas temporales para trabajar en esos sectores con algún tipo de exoneración temporal de impuestos a la renta. Facilitar el reconocimiento de las titulaciones. Hasta facilitar el reconocimiento de aportes hechos a los sistemas de seguridad social. Hay muchos mecanismos para facilitar la llegada de trabajadores jóvenes y calificados que el país está precisando

Estamos planteando hacerlo en los sectores donde hay faltantes muy grandes de trabajo. Nos decían hoy nuestros expertos en tecnología que hay un faltante de 2.500 personas en el sector y no se consiguen localmente".

Marihuana medicinal

"Tenemos en el programa contemplado en la medida que la producción y distribución del cannabis han sido liberadas de aprovechar esa liberación para desarrollar industrias de vanguardia como lo hacen Holanda, Canadá e Israel. Trabajar en toda la cadena colectiva a nivel de investigación, producción, comercialización y distribución", subrayó.

Ley de urgencia

"La idea entiendo de usar un dispositivo jurídico como la ley de urgencia quiere dársele un trámite rápido a la transformación que el país va a tener que hacer a partir del 1 de marzo. Para nosotros el dispositivo es útil. Ese dispositivo tiene que utilizarse para que en un tiempo relativamente corto el país pueda procesar las transformaciones fundamentales que el país precisa", valoró.

Ley de educación

Talvi recalcó que hay que "hacer modificaciones que permitan configurar una estructura de gobierno distinta a la que hoy tenemos". "Una educación que está orientada a que sea gobernada por sindicalistas", sostuvo.



"Yo como economista no estoy capacitado para manejar la educación, así como un odontólogo que le arregla bien las muelas está capacitado para manejar las políticas de salud. La educación es una organización compleja, con 700.000 estudiantes, 53.000 funcionarios y 3.000 institutos a lo largo y ancho del país, así que tiene que estar manejadas por personas enormemente capacitadas en el manejo de organizaciones complejas", finalizó.