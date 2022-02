Frente Amplio citará a Bustillo al Parlamento por TLC con China, según Caggiani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miembros del Frente Amplio citarán al Parlamento a Francisco Bustillo, ministro de Relaciones Exteriores, “para que aclare e informe a la ciudadanía” al respecto del tratado de libre comercio (TLC) de Uruguay con China, dijo este jueves vía Twitter el diputado frenteamplista Daniel Caggiani.

El anuncio sucede después de que el semanario Búsqueda informara que el gobierno uruguayo está preocupado por el rol de China en el conflicto que se desarrolla entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que podría generar una paralización en el TLC.



En un hilo de Twitter en el que extendió su reclamo, el diputado expresó que “había sido anunciado que el estudio de factibilidad conjunto (para el acuerdo comercial) debía ser terminado antes de fin de año del 2021, pero el estudio nunca llegó, luego se dijo que estaría para febrero, después el primer semestre y ahora ya no parecen haber expectativas para el primer semestre”.

“Del estudio no sabemos nada, ni tampoco sabemos nada del gobierno chino que, salvo por declaraciones mínimas del embajador chino en Uruguay, no ha informado del supuesto estudio”, manifestó Caggiani.



“La falta de transparencia, información y sobre todo de una política comercial exterior de nuestro país sería graciosa si no fuese seria”, sostuvo el legislador y añadió que “la creencia de que un conflicto entre Ucrania y Rusia sea determinante en las relaciones comerciales de Uruguay y China da cuenta de ello”.