El Frente Amplio cierra etapa de autocrítica y se centra en batalla contra la LUC

Passada: “Hay que atender al interior”



“ Yo escuchaba y comparto, hay que descentralizar la fuerza política, no tenemos un interior, tenemos varios y hay que atenderlos, yendo, participando. No todo se resuelve en Ejido y Colonia. Tenemos que abrir las puertas con mayor participación y eso nos permitirá seguir creciendo. Acá hay compromiso con la paridad, es una resolución política, no podemos esperar que esté en un estatuto. El cambio es cultural”.