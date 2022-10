El Frente Amplio cambió postura y acompañó partida para reforzar INDA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los senadores del Frente Amplio que conforman la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta decidieron acompañar el aumento de partidas para el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) en la votación realizada días atrás.

A diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, donde los diputados frenteamplistas no lo votaron, el aumento de partidas para 2023 y 2024 contó con los 16 votos de los 16 integrantes de la comisión entre oficialistas y opositores.



Esto marca un cambio en la postura de los legisladores frenteamplistas que incluso días atrás auguraban que mantendrían la misma postura que llevaron adelante en Diputados y la justificaban.

Ese artículo establece que se destinarán al INDA, en el marco del proyecto “seguridad alimentaria”, $ 155 millones para el año 2023 y $ 260 millones para 2024 “con destino al fortalecimiento del sistema alimentario”.



En diálogo con El País el martes 27, el senador frenteamplista Charles Carrera explicó por qué no se acompañó el artículo en Diputados y aseguraba que probablemente mantendrían su posición también en el Senado.



“Problemas de seguridad alimentaria existen. Pero los recursos se deben adjudicar ahora y en el 2023, no en el año 2024”, comenzó diciendo el senador. “No acompañamos este artículo, primero, porque no estuvo bien fundamentado por qué el último año que es prácticamente un año electoral el monto del dinero adjudicado para gastar es mucho mayor al de los años anteriores”, dijo Carrera.

Luego, afirmó que el dinero que se pretende destinar para los próximos dos años “es mayor al gasto público social de INDA en alimentación que hizo en los años 2020 y 2021 que fueron los peores años por la pandemia”. “¿Qué finalidad tiene este artículo? ¿Es una finalidad electoral o las autoridades del Poder Ejecutivo están viendo que en el 2024 van a empeorar las condiciones de vida de los uruguayos?”, se preguntó. Y concluyó: “Parecería que están armando un carnaval electoral justo el año 2024”.



La posición del Frente Amplio llamó la atención de las autoridades del Ministerio de Desarrollo (Mides) que veían como un “contrasentido” que se criticara y se hiciera planteos para atender situaciones en las que entendían había deficiencias en la cobertura alimentaria.



Incluso el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, cuestionó la actitud del Frente Amplio en el Parlamento al no acompañar este artículo.



Al momento de ser votado en la comisión del Senado quien tomó la palabra fue el senador comunista Óscar Andrade.



“En la Cámara de Diputados quisimos presentar un artículo sustitutivo por el cual los recursos destinados a la alimentación de comedores fortalecían el Programa de Alimentación Escolar. En ningún momento se presentó una iniciativa que planteara recortar recursos para la alimentación”, comenzó diciendo.

“Si el destino de esos recursos es para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar, lejos está del espíritu de la bancada de diputados del Frente Amplio que se haga ese recorte”, afirmó. Y agregó: “Como ese artículo sustitutivo fue votado en contra y tenemos pocas esperanzas de que sea votado a favor en la actual circunstancia, vamos a votar el artículo 305 y mantener la orientación política”.



Por último, Andrade concluyó: “Nadie que no tenga malas intenciones puede considerar que estamos intentando recortar recursos para la alimentación. Al contrario, presentamos una iniciativa para fortalecer los recursos destinados a la alimentación”.