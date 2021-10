Frente Amplio busca cerrar autocrítica por la derrota electoral para enfocarse en la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio buscará hoy con la realización de su Congreso cerrar la autocrítica por la derrota electoral de 2019, en una instancia en la que la oposición apuntará al mismo tiempo a avanzar en su posicionamiento político de cara a la campaña para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se aprestan a ser sometidos a referéndum el año próximo.

El coordinador del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, dijo ayer en una conferencia de prensa que la instancia “va a marcar el camino del conjunto de la militancia frenteamplista”.



Por su parte, la otra coordinadora de la fuerza política, María Jossé Rodríguez, advirtió la necesidad de “cerrar una etapa” y “construir” nuevos lineamientos. “La pandemia nos fue alargando la discusión, pero fue bueno porque a la vez pudimos discutirlo con tranquilidad, hacer el duelo de haber perdido las elecciones y analizarlo con más frialdad”, dijo.



En la misma línea declaró el senador Charles Carrera (MPP), quien reconoció “que sin lugar a dudas fue una etapa dolorosa”, pero a la vez planteó “mirar hacia el futuro”.



El Congreso que terminará hoy domingo empezó ayer con tres comisiones: una dedicada al apartado de autocrítica, una segunda denominada “caracterización de la etapa” que analizó la coyuntura política, y una tercera sobre perspectivas. En tanto, hoy tendrá lugar la sesión plenaria del Congreso de comités de base donde 1.200 delegados debatirán distintas mociones y aditivos al documento original.



Este final del proceso de autocrítica, varias veces pospuesto, ya no tiene en la primera línea de la fuerza política a tres de los actores más señalados desde distintas tiendas frenteamplistas: el exvicepresidente Raúl Sendic, el excandidato Daniel Martínez y el extitular de la fuerza política Javier Miranda. Eso, según dirigentes del Frente Amplio, favoreció el avance de la discusión interna en los últimos meses.



De todos modos, el documento base de la discusión hace alusiones a distintos episodios, aunque evita nombrar dirigentes.



En el apartado de autocrítica, el documento del Frente Amplio asegura que la derrota deja “enseñanzas” a considerar y a continuación se refirió entre ellas a “reafirmar y no olvidar el rol central de la ética”. “En algunas circunstancias apreciados compañeros y compañeras no recordaron que ejercer un cargo público es una responsabilidad de primer orden. Cuando algún frentista se apartó de ese camino, las más de las veces nuestra reacción fue defenderlos a rajatabla o aceptar de plano, como buena, su versión”, dice el texto a consideración.



El caso más cuestionado del anterior período fue el del exvicepresidente Raúl Sendic, que debió renunciar por el uso que dio a las tarjetas corporativas de Ancap cuando estuvo en el ente. Lo hizo en 2017 luego de un fallo adverso del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.



El documento también cuestiona “el manejo público en la conformación de la fórmula” presidencial de 2019, en relación a un ida y vuelta de nombres que terminó con Graciela Villar como candidata a vice de Daniel Martínez.



La nueva etapa que busca abrir el Frente Amplio también está caracterizada por una renovación de liderazgos que trae un escenario de disputa a nivel de perfiles y de sectores. Y, al mismo tiempo, el FA tendrá el 5 de diciembre elecciones Internas en las que el expresidente del Pit-Cnt Fernando Pereira parte como amplio favorito ante la exsenadora Ivonne Passada y el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila.



Más allá de las disputas y posicionamientos internos, en la fuerza de izquierda consideran que el primer factor que los aglutina en lo que señalan como una nueva etapa política será el referéndum contra la LUC.



En ese sentido, el senador Carrera afirmó que “el gran objetivo político” es “ir con toda la fuerza” por la derogación de los artículos de la LUC y luego de eso empezar a discutir un próximo programa de gobierno.