Frente Amplio bloqueó planteo de la oposición sobre insultos de De León a Mieres

El Frente Amplio bloqueó esta mañana en el Senado el planteo del senador colorado Pedro Bordaberry sobre los insultos del frenteamplista Leonardo De León hacia el independiente Pablo Mieres.

Bordaberry sostenía que al llamar "carroñero de la política" a Mieres, De León estaba lesionando el cuerpo legislativo y mostrando una "conducta indigna" al anunciar que demandaría a Mieres luego de que el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, decidiera pedir el archivo de la causa sobre el uso de las tarjetas corporativas de ALUR.

De León iniciará acciones legales contra el senador Pablo Mieres por "daño moral" By Alejandro Mendieta De León iniciará acciones legales contra el senador Pablo Mieres por "daño moral" MIRA TAMBIÉN De León iniciará acciones legales contra el senador Pablo Mieres por "daño moral"

En representación del Frente Amplio, la senadora Daisy Tourné afirmó que en realidad "no hubo amenaza explícita" por parte de De León, sino que fue "una especulación" de uno de los asesores del senador de la Lista 711.



Por eso, el Frente Amplio no votó la cuestión de los fueros, dejando sin efecto el planteo con 16 votos contrarios, superando los 13 de la oposición.



El también frenteamplista Rafael Michelini calificó de “ridículo” el planteo opositor, mientras que el nacionalista Luis Alberto Heber manifestó que el tema daba "vergüenza" y se basó en el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre los gastos de ALUR para afirmar que “la gente que no tiene vergüenza, se llama sinvergüenza”.

RELACIONADAS Jueza tiene 45 días para pronunciarse por el pedido de procesamiento a Raúl Sendic By Rosana Decima Jueza tiene 45 días para pronunciarse por el pedido de procesamiento a Raúl Sendic Jueza tiene 45 días para pronunciarse por el pedido de procesamiento a Raúl Sendic Retoman causa por planta de etanol By EL PAIS Retoman causa por planta de etanol Retoman causa por planta de etanol Senadores de oposición respaldan a Mieres By EL PAIS Senadores de oposición respaldan a Mieres Senadores de oposición respaldan a Mieres

Luego llegó el turno de tener la palabra para los dos implicados. De León dijo que al momento de acudir a la Justicia, por la denuncia que Mieres presentó, “no hicimos circo en la prensa ni enchastramos a nadie”. El senador del Partido Independiente, en tanto, afirmó que el uso indebido de la tarjeta corporativa" es lo que enchastra a la política" y que De León, según la Jutep, cometió un acto de corrupción.



Fuentes legislativas explicaron ayer a El País que el instituto de los fueros parlamentarios protege a los legisladores y no los responsabiliza por sus dichos públicos, estando previsto en la Constitución. En estos días, el senador Lacalle Pou presentó un proyecto de ley para modificar dos artículos de la Constitución y permitir la acusación penal de los legisladores.