El Frente Amplio atento al mensaje que dará hoy Mujica

El relanzamiento del Espacio 609, la principal alianza electoral del Frente Amplio, no importa solamente a sus dirigentes y seguidores. Va mucho más allá, porque en momentos en que comienzan a perfilarse los precandidatos frenteamplistas buscando el cuarto gobierno sucesivo de su fuerza, está latente la posibilidad de que el expresidente José Mujica se sume a la competencia. Por eso, el mensaje que dará hoy incumbe a toda la fuerza de gobierno.

Si bien Mujica hoy no anunciará si será precandidato en la interna de 2019, contará con detalles la gira por todo el país que comenzará en breve y que insumirá tres meses, con el fin de auscultar sus posibilidades. Será una recorrida para tomar contacto con la realidad del Frente Amplio en el interior del país y luego tomará una decisión sobre sus chances.

El relanzamiento del Espacio 609 será esta nochecita en el teatro La Candela, del barrio de Punta Carretas, en un acto en el que el único orador será Mujica.

La senadora del MPP Ivonne Pasada, que es una de las dirigentes más cercanas a Mujica y a su esposa la vicepresidenta Lucía Topolansky, dijo que se incorporarán al sector aquellos que tienen afinidad con la filosofía y el contenido de trabajo, "sin importar de las tiendas políticas de las que vengan", y que deben "sentirse identificados con el progresismo, con propuestas que hemos trabajado durante todo este tiempo".

Renovación.

Subrayó Pasada a varios medios que las incorporaciones serán de personas que hoy no están en el Frente Amplio. En los años 2004 y 2005 el Espacio 609 sumó a los dirigentes del Partido Nacional Ruben Martínez Huelmo, hoy senador de esa bancada, y Alfredo Fratti, actual diputado del sector. También se les unió el actual diputado Óscar Groba que procedía del movimiento Claveles Rojos, en donde convivía con exdirigentes del Partido Colorado.

En las vísperas del relanzamiento del Espacio 609, el megasector del Frente Amplio que encabeza Mujica dio a conocer un documento en el que se pone de manifiesto la necesidad de "renovar el pacto social y político con la gente".

El documento asegura que antes de la reforma constitucional de 1996, "los sectores progresistas de los partidos tradicionales tenían la oportunidad de expresarse ampliamente pero que desde 2005 al presente la "disciplina partidaria" de los partidos Nacional y Colorado no lo permitió. Ese contexto, se agrega en el documento, "favoreció a las fracciones más conservadoras y reaccionarias" de los partidos tradicionales, por lo que actualmente "no hay lugar para los sectores progresistas en los partidos de Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou".

Mientras Mujica medita si será precandidato por el Movimiento de Participación Popular (MPP), este fin de semana la ministra Carolina Cosse, que es del mismo sector, recibió otro apoyo oficial para su precandidatura: el del sector Rumbo de Izquierda, del senador Marcos Otheguy.

Para el sector de Otheguy, es necesaria una "renovación programática y generacional" dentro del partido, además de ser importante "concretar un escenario de múltiples candidaturas" que reflejen la "diversidad y riquezas de las distintas sensibilidades políticas" que tiene el Frente.

En ese sentido, una declaración divulgada este fin de semana señala que lo "mejor" para el Frente Amplio es "dejar las especulaciones" sobre las precandidaturas y "tomar posición", definiendo "rápidamente" el "panorama".

"Establecemos con absoluta convicción que quien mejor expresa para nuestro sector los postulados de renovación programática y generacional es Carolina Cosse", señala la declaración del sector de Otheguy.

El relanzamiento del Espacio 609 permitirá la incorporación de sectores minoritarios de los partidos Nacional y Colorado, según dijo la senadora Pasada.

Polémica.

Uno de esos apoyos es del exsenador e hijo del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira.

En las últimas horas Ferreira utilizó su cuenta de Twitter para referirse al asunto. "Ante la inminencia de decisiones sobre mi futuro político, víctima de insultos con falta de hábito de discrepar con respeto, en vez descalificar al otro, digo: no hay negociaciones de cargos porque ley de Inddhh me impide ser candidato o tener cargos políticos al asumir nuevo gobierno", dijo allí.

Ante la inminencia de decisiones sobre mi futuro político,víctima de insultos con falta d hábito de discrepar c/respeto,en vez descalificar al 0tro digo: no hay negociaciones d cargos porque ley de INDDHH me impide ser candidato o tener cargos políticos al asumir nuevo gobierno — Juan Raul Ferreira (@JuanRaFerreira) 8 de septiembre de 2018

Quien salió al cruce de la decisión de Ferreira fue el conductor del Movimiento por la Patria Jorge Gandini, quien afirmó que el wilsonismo es una corriente dentro del partido.

Gandini dijo este fin de semana a El País que siente respeto por la decisión de Ferreira, pero dio a entender que al abandonar el partido deja el wilsonismo.

"Wilson nos enseñó que había que ser orgullosamente blancos, él lo era", afirmó. "Se definía como arrogantemente blanco. Eso fue lo que nos enseñó. Es decir que para ser wilsonista hay que ser blanco y los blancos estamos en el Partido Nacional", dijo Gandini.

Asimismo desvinculó la decisión de Ferreira de la falta de apoyo de los nacionalistas para que volviera a integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). "No tuvo el voto de nadie, no lo votó tampoco el MPP, no lo votó el Frente Amplio. Seguramente valorando su gestión, que no conformó a nadie", sentenció.

El otro Mujica se integra a Aire Fresco Gonzalo Mujica, el exdiputado del Frente Amplio (Espacio 609) que abandonó a la izquierda el año pasado, se sumará hoy lunes al sector Aire Fresco del Partido Nacional conducido por el senador Álvaro Delgado, con el fin de captar a los "frenteamplistas desencantados". Mujica tendrá un discurso "de fuerte presencia" para tratar de explicarle a los "desencantados" que votaron al Frente Amplio los fracasos que han tenido los gobiernos del presidente Tabaré Vázquez y de su antecesor, José Mujica.