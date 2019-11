El Frente Amplio apuesta recuperarse en el área metropolitana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio ya salió a la cancha para recuperar votos de cara a balotaje entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. La prioridad serán Montevideo, Canelones y San José y luego el litoral sur. El contacto será mano a mano y no se piensa en actos masivos.

En la sede de la coalición se concretó ayer la segunda reunión del comando encabezado por el intendente de Canelones Yamandú Orsi. Participaron los referentes de los diferentes sectores y la compañera de fórmula de Martínez, Graciela Villar.

El vocero de Martínez señaló que “la campaña empezó al otro día” de la elección. “Ya hubo reuniones multitudinarias en muchos lugares”, agregó. Se acordó la salida de “duplas” de dirigentes por todo el país para hacer contacto “mano a mano con la gente”. Al momento no está previsto ningún acto multitudinario, pero sí el diálogo con los referentes territoriales o “punteros” de los diferentes partidos de oposición.



Si bien se movilizará la dirigencia por todo el país, del intercambio de ayer se estableció como prioridad uno salir a recuperar votantes en la zona metropolitana.

En Montevideo, el Frente perdió 6%, en Canelones 8% menos y en San José lo mismo. Se eligió esta zona porque es donde hay más concentración de votos. El segundo objetivo es el litoral y sur (Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Rocha) donde el Frente también experimentó un retroceso en relación a lo votado en el año 2014.



Orsi, la nueva incorporación de la campaña electoral, negó un “cambio de timón”. “Daniel ya me había dicho en la otra etapa si podía incorporarme. Esto es un cambio de estrategia porque un balotaje es distinto. Me encanta trabajar con Daniel, trabajamos de memoria”, añadió en rueda de prensa.



Formato virtual.

Martínez reapareció ayer de forma virtual por Facebook Live. La transmisión salió al revés y después se subió nuevamente el video pero corregido. En 11 minutos, y desde el escritorio de su casa en puertito del Buceo, el candidato hizo un análisis de cómo le fue al Frente Amplio en las elecciones del domingo 27 y disparó contra Lacalle Pou.



“Nosotros, con un 40% estábamos bien y con un 42% comprábamos masitas, sándwiches y festejábamos. Porque sabíamos que el Frente Amplio venía de 15 años de gobierno donde se hicieron muchas cosas bien y la gente también ha criticado cosas pero con razón”, planteó.



El candidato disparó contra Lacalle Pou, que se viene reuniendo con los líderes de la oposición para conformar una coalición. Aseguró que se trata de una “alianza de cúpulas” y un “acuerdo de papeles”. “A mí no me conmueve una reunión en torno a Lacalle, más bien me preocupa viejos apellidos protagonizando la nueva agenda del Uruguay. Me asusta, créanme”, señaló.

Martínez pidió “recordar” que esos apellidos (por Lacalle y Julio María Sanguinetti) “protagonizaron de nuevo la política uruguaya que llevaron a la crisis de 2002”. “¿El acuerdo firmado en noviembre del año 99 en qué termino? En la crisis de 2002”, sostuvo Martínez.



“Me pidieron más énfasis para que explique las cosas que nos pueden suceder en estos próximos cinco años. ¿Y saben qué cosa nos puede suceder? Lamentablemente un ajuste salvaje. Un ajuste que despierte la crispación y rompa la estabilidad lograda”, advirtió el candidato frenteamplista en alusión a un gobierno de Lacalle Pou.

Además, hizo mención a la situación en América Latina: “La región cruje y se mueve y se mueve por decisiones drásticas de gobiernos parecidos a los que Lacalle piensa para Uruguay. Un gobierno que desconoce cada cosa que se logró, que estaba todo mal, sobre todo las cosas que en definitiva cambiaron la vida cotidiana de forma positiva y que borran de un plumazo cada conquista”.



Según dijo, esos gobiernos establecen aumento de precios “por decreto” y “hacen sufrir”.



“Quitan cosas, mientras a muy poquitos, saben una cosa, nunca los tocan. Eso pasó mucho tiempo y no puede volver a pasar”, lanzó. El 70% de los electores no votó a Lacalle Pou, dijo Martínez, “así que sepan que no hay espacio para un gobierno que beneficie solo a un puñado de uruguayos”.