El Frente Amplio alerta por la inminente suba de las tarifas

Un día después de la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente, en el Frente Amplio no están nada contentos con el nuevo gobierno y se encuentran en alerta ante un inminente aumento de tarifas en el que no quieren que sus directores de empresas públicas tengan participación alguna.

No hay una sola razón para el malestar con la administración de Lacalle Pou. Son varias y ayer algunas de ellas se analizaron en el Secretariado del Frente Amplio, que se reunirá hoy nuevamente de forma extraordinaria para emitir una declaración. No cayó bien que el gobierno no invitara al presidente de la coalición de izquierda Javier Miranda a la ceremonia de cambio de mando en la Plaza Independencia. “Fue un error grave, es el presidente del partido político más votado”, dijo a El País una de las fuentes consultadas.

Las invitaciones al cambio de gobierno ya habían generado críticas dentro de la izquierda, porque Lacalle Pou resolvió no invitar al presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, al de Venezuela Nicolás Maduro y al de Nicaragua Daniel Ortega. Tanto los comunistas como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) marcaron sus cuestionamientos a la decisión del nuevo presidente.

Además, en el Frente Amplio están en alerta ante lo que entienden como una inminente suba de las tarifas públicas que deberá definir el Ministerio de Economía en los próximos días.



Hay sectores dentro del Frente Amplio que entienden que no es conveniente que los directores de las empresas públicas (pertenecientes a ese partido político) contesten a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un informe tarifario urgente en función del aumento de los costos, solicitado ayer por Isaac Alfie. Estiman que esto podría significar querer que el Frente Amplio asuma el “costo político” de un incremento tarifario, lo que pretenden evitar de cualquier forma.

Según cuál sea el ajuste piensan salir públicamente a cuestionar a la administración de Lacalle Pou. Esta no es la primera vez que hay polémica por este tema, ya que en plena transición la ministra de Economía Azucena Arbeleche fue crítica de la decisión del gobierno saliente de no aumentar las tarifas en enero de este año, como se hacía habitualmente.



El tema tarifario tampoco es el único sobre la mesa. También hay disconformidad por las dificultades en la transición de gobierno. En el Frente Amplio se quejan de la falta de nombramientos en organismos como la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) donde Marcos Carámbula seguirá al frente de la presidencia como interino hasta que se nombre a su sucesor.



Una posibilidad que se maneja es que renuncien los directores que no necesitan venia, no es el caso de ASSE y tampoco de las empresas públicas. En esa lista estaría por ejemplo la directora del INAU Marisa Lindner, quien sigue en funciones actualmente. Lo mismo sucede en el Inisa, donde es presidenta Gabriela Fulco.

Comunistas

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que “llama la atención” que una cantidad de cargos ya se tendrían que haber resuelto, pero no hay nombres todavía. En ese marco, nombró el Banco de Previsión Social y empresas públicas como Ancap y Antel.



“No lo saben o no lo anuncian o tienen problemas para cerrar. El gobierno minimiza las dificultades que están teniendo para los cargos”, opinó Castillo.



Por otro lado, el secretario general del Partido Comunista cuestionó al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie. “Que se lo imponga habiendo sido testigo declarante en contra del Estado parece que no es lo más adecuado”, indicó.



Alfie declaró en Washington, en la primera etapa de las audiencias del juicio millonario iniciado por Aratirí contra Uruguay. El jerarca explicó en su momento que el informe lo hizo en carácter de experto, no siendo actor de ninguna disputa contra el Estado.

El Frente Amplio debe definir sus cargos El Frente Amplio instaló una comisión para definir el listado de dirigentes políticos y técnicos que ocuparán los 34 puestos en empresas públicas y organismos de contralor.



El acuerdo llegó después de idas y vueltas entre el Partido Nacional y el Frente Amplio.



En principio el presidente se mantuvo en la posición de 33 cargos, pero luego agregó uno más para la Corte Electoral.



El listado de cargos que entregue el Frente Amplio debe ser aprobado por Lacalle Pou.



Por los comités

Este miércoles el expresidente Tabaré Vázquez iniciará una recorrida por los comités de base, coordinadoras y departamentales del Frente Amplio. Según supo El País la primera actividad será en el balneario de San Luis, donde habitualmente iba a pescar en sus días libres. Allí será su primera aparición pública después de dejar la Presidencia.



Luego tiene previsto visitar algún barrio de Montevideo, Rocha y Cerro Largo. Se espera que durante esta gira por comités de base, Vázquez haga declaraciones políticas sobre el nuevo gobierno ya que antes de dejar su mandato comunicó su intención de hablar “de varios temas”, sin especificar a qué se refería.