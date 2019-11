El Frente Amplio está en alerta por defensa de los derechos laborales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se confirmó que Luis Lacalle Pou es el presidente y en su rol de oposición, el Frente Amplio asumirá como primera tarea la defensa de los Consejos de Salarios y la agenda de derechos.

Si fue un error o no que Daniel Martínez no saludara en la misma noche del domingo a Lacalle Pou es discutible, pero para el Frente Amplio el tema ya está cerrado. Ayer, vía Twitter, Martínez reconoció haber perdido la elección y hoy se reunirá con él con y la vicepresidenta electa Beatriz Argimón. Al encuentro también asistirá la excompañera de fórmula de Martínez, Graciela Villar.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, publicó en la web de la coalición de izquierda un mensaje de felicitación para el nuevo presidente electo. “Asumiremos a partir del 1° de marzo de 2020 el rol de oposición, y desde ahí estaremos para contribuir a la construcción del mejor Uruguay posible”, señaló. Ya el lunes pasado, el titular de la coalición había señalado que la izquierda asumiría un papel “constructivo” si le tocaba ser oposición.



En filas oficialistas, usaron también las redes sociales para saludar a Lacalle Pou por la victoria, pero no sin recordar que vigilarán el cumplimiento de los derechos conquistados durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo que reconoce el triunfo del nacionalista y le desea “lo mejor” en su gestión. Consultado por El País acerca de qué espera del nuevo gobierno de la coalición multicolor señaló que “al menos se respeten los avances en materia de derechos sociales y laborales que han mejorado la vida de los compatriotas”.

El expresidente José Mujica dijo a Telenoche que el Frente “no debe ser una oposición cerril y no debe bombardear inútilmente al nuevo gobierno”. “Debe sí interesarse por aquellas cosas que considere importantes para la gente, por lo demás el problema no es el Frente. Es la suerte de la gente común y corriente, los trabajadores”, afirmó.



En la misma línea el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera opinó que ayer se confirmó “lo que se esperaba” desde el pasado domingo y agregó que su deseo es que se haga una “gestión positiva” para el país. “Creo que Lacalle Pou tiene buena fe y como sector vamos a hacer una oposición constructiva, ya lo dijo Pepe (Mujica) no vamos a tener una piedra en cada mano”, afirmó.

Carrera dijo que más allá de esa actitud, se asumirá la defensa de “los logros de estos 15 años” de gobierno del Frente Amplio que dijo incluyen: Consejos de Salarios, políticas laborales y aumentos de sueldos a trabajadores y jubilados.

El diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) dijo a El País que la primera lección de este balotaje es que “la democracia funciona y funciona muy bien”. “Todos respetamos los resultados de las urnas y el resultado terminó siendo mucho más ajustado que lo que auguraban diversos actores y eso hace que mucha gente se tenga que hacer una autocrítica”, afirmó.



Mahía dijo que el Frente pensará “siempre en la gente y no actuará de forma obtusa” como oposición. “Aquellas cuestiones que sean favorables para la gente las vamos a apoyar y vamos a defender con mucha fuerza los derechos alcanzados en estos 15 años”. En especial, mencionó leyes laborales aprobadas en los gobiernos de la coalición.

En un breve mensaje en Twitter, el subsecretario de Economía Pablo Ferreri fue más contundente: “Mis saludos y deseos de éxito en su gestión a quien será presidente de todos los uruguayos”. “Apoyaremos al país haciendo una oposición constructiva y tendiendo puentes, lejos de las grietas”, puntualizó. Desde su cuenta en la misma red social, Carolina Cosse destacó “la fortaleza de nuestro sistema democrático”.