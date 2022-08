El Frente Amplio advierte por “ausencias” en la reforma de seguridad social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión de Seguridad Social del Frente Amplio (FA), creada para el estudio de la reforma que impulsa el gobierno, presentó a la Mesa Política un informe técnico sobre el anteproyecto del Poder Ejecutivo.

Si bien se adoptó la resolución de no tomar postura sobre la propuesta en tanto el texto final no sea remitido al Parlamento, como informó El País, los especialistas expresaron en el documento una serie de “ausencias” en la iniciativa del presidente Luis Lacalle Pou.



En el texto, al que accedió El País, se plantea como una de dichas falencias que el anteproyecto solo se ocupe “de la contención de egresos, pero nada contiene” sobre los ingresos.



El equipo liderado por Ernesto Murro, Jimena Pardo y José Luis Baumgartner también planteó que el régimen de pensiones propuesto es de “una dureza inusitada”, no solo en relación al régimen vigente sino porque, a juicio del FA, hace “caso omiso” de la brecha de género que se observa en el mundo laboral y en la distribución de las tareas de cuidados, que suelen recaer en las trabajadoras.

Unidireccional

Por otra parte, los técnicos del FA pusieron en entredicho el principio de “solidaridad social” del Poder Ejecutivo, con el que se prevé dar suplementos con cargo a financiamiento fiscal a quienes no hubieren generado niveles mínimos de protección. Para los expertos de la oposición, esta iniciativa es “más bien asistencialismo”. En el documento también se señala que la reforma propuesta por Presidencia solo abarca al sistema de jubilaciones y pensiones y, por lo tanto, es insuficiente para reformar la seguridad social. Allí se mencionan otros aspectos que para el FA tendrían que tenerse en cuenta al discutir, como el Sistema Nacional de Cuidados, el seguro de desempleo, las asignaciones familiares, la asistencia en salud, las licencias por maternidad y paternidad, las prestaciones para personas discapacitadas, entre otras.



El FA también plantea las “decenas” de facultades que la ley le conferiría al Poder Ejecutivo y a la agencia reguladora que se creará para fiscalizar a las entidades registradas en el sistema previsional.



Murro y sus colegas plantearon una lista de los estudios o documentos necesarios para profundizar en el análisis de la propuesta del gobierno. Por ejemplo, se mencionan las posibles proyecciones hechas por el Banco de Previsión Social sobre el impacto que podrían tener medidas alternativas a las recogidas en el documento del gobierno.