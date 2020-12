Las frases que marcaron la impronta de Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la madrugada de este domingo falleció el expresidente Tabaré Vázquez debido a un cáncer de pulmón que combatía desde que ejercía su última administración de gobierno, confirmó su familia.



El exmandatario dio un sinfín de discursos a través de su vida política que se sumaron a las múltiples entrevistas y declaraciones como presidente, intendente y líder del Frente Amplio.



Acá un repaso por sus frases más recordadas:



“Festejen, uruguayos, festejen, que la victoria es de ustedes”



El día que ganó las elecciones por primera vez en 2005 en el balcón del Hotel Presidente, ante una multitud que lo ovacionaba, y ahí se conmovieron aún más. Por primera vez la izquierda llegaba al poder. La frase fue repetida posteriormente en varias oportunidades.



“Haremos temblar las raíces de los árboles”

En 2004 Vázquez ganó las elecciones prometiendo "hacer temblar las raíces de los árboles". Posteriormente, en un acto realizado en marzo de 2009 volvió a referirse a aquélla frase y dijo en su discurso:“Es una revolución profunda de esas que hacen temblar hasta las raíces de los árboles y cuya mención, en su momento, tanto escándalo provocó. Claro, no entendieron. Algunos no entendieron lo que queríamos decir cuando decíamos que iban a temblar hasta las raíces de los árboles. Capaz que andan por ahí, en algún parque público haciendo un pozo al lado de un árbol, para ver cómo tiemblan las raíces. Con estas cosas, como el Plan CEIBAL, es que en una sociedad tiemblan hasta las raíces de los árboles”.

4 “Si la biología me lo permite”

Repitió Vázquez durante el gobierno de Mujica cada vez que se le preguntó si volvería a postularse para presidente. Y eso ocurrió en 2014 cuando no solo se presentó a las elecciones sino que logró su segunda victoria.

"Dentro de la Constitución y la Ley todo, fuera de ellas, nada"

El segundo gobierno frenteamplista marcó una impronta de que "lo político está por encima de lo jurídico". Vázquez dejó claro de entrada que eso quedaba en el pasado, con una frase que ya había utilizado en su primer mandato. "El gobierno que hoy se inicia tendrá señas de identidad nítidas. En primer lugar, respeto absoluto a la Constitución y la Ley", dijo el 1° de marzo de 2015. Y lo repitió en cada conflicto jurídico-político.

"No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo"

En la segunda instancia electoral a la que se presentó Vázquez le pidió a la gente que hasta no concretar el triunfo no bajara los brazos. "No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo", dijo. Y la frase la volvió a repetir en varias instancias. Una de ellas fue al anunciarse el fin de las conversaciones para instalar la segunda planta de celulosa en Uruguay. "Yo espero que sí, sea una respuesta positiva, pero como dije el miércoles pasado, no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo", señaló Vázquez.

"Cuando habla un presidente, habla un país"

La admiración de Vázquez por la política francesa era sabida, y en especial por el socialista François Mitterrand. Del fallecido presidente francés tomó una frase, que hizo suya desde su primer gobierno. Y la aplicó cada vez que los medios le reclaman por entrevistas o declaraciones de prensa. "Mitterrand le contestó (a los medios) algo que quedó grabado en mi cabeza hasta el día de hoy. Él dijo: Porque cuando habla Mitterrand, habla Francia; cuando habla un presidente, habla un país y el presidente no puede entrar más que a decir las cosas que le importan a la gente", dijo Vázquez en reiteradas oportunidades.

"La realidad del país no es la que informamos los políticos. Es la que cada uno de ustedes vive día a día"

Con esta fórmula Vázquez salió a recorrer el país con los Consejos de Ministros abiertos. Vázquez recitó, casi de forma idéntica, en el inicio de cada uno de las reuniones con los vecinos para pedirles que le presenten sus demandas.





“El mundo se parece a un manicomio dirigido por sus propios enfermos”

Una de las últimas veces que Vázquez dijo esa frase fue en la Asamblea de la ONU. Pero la misma la ha repetido en varias oportunidades. La primera vez que la usó fue en 2006 en un debate sobre los medios de comunicación en democracia en el Círculo de Prensa. Dos años más tarde la reiteró en la Cumbre de América Latina y el Caribe en Brasil en donde criticó la situación que atravesaba el mundo con la crisis financiera. También la emitió al recibir la presidencia pro témpore del Mercosur en su último gobierno.

"Si no existiera la oposición, yo la inventaría. Yo creo que al país le hace muy bien que haya una oposición, y que haya una oposición firme. ¡Fuerte!"

La frase la tomó prestada del expresidente José Batlle y Ordóñez. Vázquez la repitió en varias oportunidades durante su segundo mandato. En una entrevista con El País Vázquez consideró que el rol de los partidos de la oposición era "clave" para el funcionamiento de la democracia. Pero el líder frenteamplista remarcó que ese rol debía ser constructivo y de propuestas y no de "chicanas políticas".

“El hombre es dueño de sus silencios y preso de sus palabras”

Vázquez dijo la frase en mayo 2011 en una conferencia en la que se le preguntó sobre la anulación de la Ley de Caducidad que estaba generando una crisis interna dentro del Frente Amplio. La frase es invertida de la emitida por Aristóteles: “El hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio”.

"Podremos meter la pata, nos podremos equivocar, pero no la mano en la lata, y si alguien la mete se la cortamos"

El 1° de marzo de 2005 Vázquez se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia del Uruguay. La promesa la hizo a los pies del Palacio Legislativo. La frase fue reflotada en cada episodio donde se sospechó de corrupción. Pero fue en el caso de Raúl Sendic donde cobró más fuerza. Incluso el exvicepresidente recurrió al latiguillo como casi el último recurso para intentar limpiar su nombre frente a la ciudadanía el 25 de agosto de este año: "Podemos meter la pata, pero lo que le puedo asegurar es que nunca, ¡nunca! he metido la mano en la lata", juró el líder de la Lista 711 a sus compañeros.

"Quiero que me recuerden como un presidente serio y responsable"



La frase fue pronunciada por Vázquez en la entrevista “El Legado”. Allí planteó “Quiero que me recuerden, si es que lo hacen, como un presidente serio y responsable, que hizo el máximo de sus esfuerzos por cumplir los compromisos que habíamos prometido en campaña electoral y que llevó a que la gente nos votara” y recordó que hasta ser candidato a la Intendencia de Montevideo, no tenía intenciones de dedicarse a la política.