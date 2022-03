En vivo: desde las 21.00 horas, las frases más destacadas del debate Bergara-Penadés sobre la LUC

"No vemos en estos artículos ideas innovadoras que efectivamente apunten a resolver los problemas de educación, vivienda, empleo, del desarrollo del campo, y mucho menos como lidiar en una situación donde caen los salarios, jubilaciones, aumentan los precios, las tarifas (...)

Creemos que esta es una forma mala de legislar".

"Ahora se especulan las decisiones porque hay un referéndum, hay un cálculo político, porque no quieren mostrar todo lo que esto puede impactar. Es una clara demostración de que la mejor manera de defender la LUC es esconderla, no aplicarla. Será que no es tan buena".