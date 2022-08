Sin “frases ambiguas” el Frente Amplio busca revertir el “abandono” a los comités de base

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A mitad de cuadra, la avenida del Libertador y La Paz está teñida de azul, blanco y rojo. Es el mediodía del 25 de agosto y en el Día del Comité de Base, hay decenas de personas enfundadas con banderas del Frente Amplio (FA). De a poco ocupan las sillas sobre la vereda, a la espera de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, una de las principales oradoras del comité Aguada.

A las 18 horas, una escena similar se da en el comité Patria Libre, en la avenida General Flores, donde el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cerrará su ronda de visitas.



Cuatrocientos cincuenta comités de base abrieron sus puertas ayer, de acuerdo al relevamiento de la Comisión Nacional de Organización del FA, al que accedió El País. Esta cantidad acerca a la oposición a la meta de instalar 500 comités de base en el país. El titular de la comisión, Manuel Ferrer, contó a El País que los 450 comités están distribuidos en 125 localidades de los 19 departamentos.



“Generar un comité de base no es un acto burocrático, es un acto que tiene a los y las militantes como protagonistas. Alquilar un local se puede, pintar una fachada se puede, lo que hace distinto al FA es la voluntad del militante”, valoró Ferrer.

Carolina Cosse. Foto: Estefanía Leal.

Esta idea marcó el tono de los discursos de los dirigentes en la primera línea de acción. Por ejemplo, Orsi dijo que los comités de base son como los nudos que unen a las cuerdas de una red, porque sin ellos no tendría fuerza y sería solo “piolas atadas”.



El intendente señaló que en el balotaje de noviembre de 2019, los comités de base y la estrategia del “voto a voto” fueron quienes achicaron la distancia entre la coalición de izquierda y la coalición multicolor en las urnas.



“Estamos celebrando nuestra esencia y noto mucha esperanza y mucho entusiasmo”, dijo, y señaló: “Pasarán las modas y aparecen otras formas de comunicarnos, pero la estructura que tenemos, a la hora de los bifes” es la que da resultados.



Orsi, que según un relevamiento de la consultora Cifra es el potencial candidato a presidente más mencionado por los uruguayos de forma espontánea, llamó a “empezar a cuestionarse” las ideas propias y a intercambiar con el que piensa distinto. Insistió en que los manuales de pensamiento “en clave de antiimperialismo” tal vez ya no resuelvan los dilemas actuales, por lo que hay que revisar las ideas.

Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal.

El intendente señaló que las instancias de conversación con militantes de su partido y organizaciones sociales, denominadas “El FA te escucha”, son una posibilidad para ponerse en contacto con la ciudadanía en todo el país. En diálogo con El País, dijo que en el interior advirtieron que los votantes sentían cierto “abandono” de parte de los dirigentes nacionales del FA. A su juicio, esta desconexión solo se puede resolver con “la presencia directa, no con un audio ni con un video” de los políticos.



La intendenta Cosse, en tanto, resaltó que los dirigentes tendrán que elaborar una propuesta “en cuatro o cinco ejes, contundente, innovadora y concreta” a partir del diálogo con los militantes frenteamplistas. “Tenemos que tener la valentía de discutir entre nosotros a fondo los temas y no poner frases ambiguas en el programa para que queden todos contentos”, expresó.



Para Cosse, el FA tiene “que tener propuestas para el ahora, porque el ahora es urgente”.



En una charla en el comité Martín Fierro de La Blanqueada, el senador comunista Óscar Andrade también remarcó la importancia de los militantes. “Subestimamos la importancia de los comités de base, por lo menos nos distrajimos. No supimos encontrar que había una parte importante del partido que se jugaba acá y nos dimos cuenta cuando era muy tarde, en noviembre de 2019, cuando salimos desde abajo a buscar el voto a voto, en el desespero, cuando la derrota estaba casi jugada”, sostuvo.



Otro tema sobre la mesa fue la reforma de la seguridad social planteada por el Poder Ejecutivo. Andrade dijo que el FA va a discutirla, pero remarcó: “Seríamos unos Bambi si prometieron durante toda la campaña electoral que al trabajador que está trabajando no lo va a afectar y nos encajan un paquete que el 80 y pico por ciento de los que están trabajando hoy tienen que trabajar más años para jubilarse y se la dejamos pasar alegremente”. Conversando con los militantes del comité de base Patria Libre, el senador socialista Daniel Olesker dijo que cree que será “difícil” acompañar la propuesta del gobierno.