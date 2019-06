"Sí se puede": la frase que repiten los políticos de todo el mundo en sus campañas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Qué tienen en común Barack Obama, Mauricio Macri y Juan Sartori? Así podría empezar un chiste si no fuera por la coincidencia de que los tres políticos usaron la frase "Sí se puede" durante su campaña electoral.



El "Yes, we can" fue utilizado por Obama en sus discursos siendo senador e incluso luego de que anunciara que iniciaría el camino para buscar la presidencia de Estados Unidos en 2008. Esta misma frase fue utilizada varios años después durante su campaña para la reelección.

“Yes we can, yes we can change. Yes we can heal this nation. Yes we can seize our future”, repitió Obama durante varios actos, en uno de los que participó Hillary Clinton, quien también fue candidata a la presidencia. Incluso fue la frase que utilizó en su discurso de despedida en Chicago, frente a un público de cerca de 18.000 personas cuando dejó su cargo en el gobierno para darle paso a Donald Trump.



Varios kilómetros más al sur Macri hablaba previo a su elección al cargo de presidente. “Gracias Rosario, gracias Argentina. ¡Viva la patria, viva la patria! ¡Sí se puede! Es aquí y ahora, ¡sí se puede!”.

Esta frase fue usada durante toda su campaña, al igual que lo había hecho Obama un tiempo antes e incluso Belisario Betancur, quien fue presidente de Colombia en 1982 y que ganó en las urnas en su segunda candidatura a la presidencia. Durante su campaña Betancur popularizó el “Sí se puede” y se adueñó de la frase con la que antes era conocido y que “puso a soñar a los colombianos”, según relataban varios medios locales en aquel momento.

El sábado, todavía más al sur y pasados incluso más años, Sartori se paraba solo en el medio del escenario durante el acto de cierre de su campaña que realizó en el acceso al Faro de Punta Carretas. Atrás de él una enorme pantalla en letras grandes y amarillas decía: “Sí se puede”.



Fue esa misma frase la que usó a la par del público al momento de abrir el acto en el que habló de las propuestas que mencionó durante su campaña y que fueron cuestionadas por varios actores políticos como por ejemplo la creación de 100.000 puestos de trabajo y la entrega de medicamentos gratis a los jubilados.