La frase de Lacalle Pou sobre la Policía genera discrepancias tras el referéndum

Al rato de conocerse los resultados a favor del No en el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hizo público el apoyo “a todos los hombres y mujeres policías del país, que fueron utilizados injustamente cuando nos cuidan a todos los uruguayos”. La referencia a la Policía en el discurso del mandatario generó reacciones en tirios y troyanos.

El senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, opinó que el discurso de Lacalle Pou “falsifica” y “distorsiona” la postura histórica del Frente Amplio en materia de seguridad.



Y agregó que los dichos de Lacalle Pou no tiene nada que ver con lo que han señalaron impulsores del Sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC, ya que éstos pretendían que no hubieran abusos policiales y que la Policía se focalizara en el combate al crimen organizado y en particular al tráfico de grandes cargamentos de drogas.

“La nueva Policía que creó (el director nacional durante el gobierno del Frente Amplio, Julio) Guarteche, se ha vuelto la vieja Policía”, dijo Rubio en alusión a que otra vez -según él- se observan excesos como en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado.



El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo González, dijo que el apoyo del presidente de la República a la Policía es un hecho histórico. “Hubo un uso político de la figura del instituto policial dentro del spot del Sí al señalar que no tenemos miedo a los delincuentes ni a la Policía”, expresó.

González recordó los promotores del Sí presentaron 50 denuncias de supuestos abusos policiales y “no hay ningún policía investigado”. Y agregó que los agentes usan un uniforme con la bandera uruguaya y no miran la filiación política a la hora de auxiliar a un ciudadana cuando son llamados a través del Servicio 911.



En la misma línea opinó Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom). “Lamentablemente los ataques a la Policía siempre vienen desde el mismo lado. En algunos dirigentes del Frente Amplio hay una concepción histórica de tiempos que no son los nuestros”, dijo Rodríguez.



El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba, dijo a El País que prefería no hacer declaraciones sobre el respaldo de Lacalle Pou a la Policía. “Se va a interpretar como que soy contrario a la fuerza policial. Vamos a seguir trabajando por el tema de las garantías a los detenidos”.