Francisco Gallinal: UTE no cumple con la ley al calificar de reservado acuerdo con Hyundai

Francisco Gallinal, ministro del Tribunal de Cuentas de la República, criticó al Directorio de UTE por solicitar que se clasifique como reservado el acuerdo millonario que alcanzó con Hyundai sobre la obra de la planta de ciclo combinado de Punta del Tigre. “UTE no cumplió con las formalidades que la ley establece al respecto”, dijo el ministro blanco.

El miércoles 31, Gallinal solicitó la prórroga del tratamiento del expediente en el acuerdo del tribunal, ya que este tiene plazo hasta el próximo jueves para pronunciarse.



El ministro nacionalista dijo que el Tribunal de Cuentas no estudia la conveniencia de acuerdo y sí la legalidad del mismo. “Yo tengo una observación para formular, que me parece grave, sobre la mala costumbre que se ha agarrado el presidente de UTE (Gonzalo Casaravilla) de declarar reservados la mayoría de los expedientes”, dijo Gallinal.



Recordó que ello ocurrió con la firma del acuerdo con UPM y ahora con Hyundai. “Una acción de esta naturaleza, donde están en juego cifras millonarias, Hyundai y UTE se han hecho concesiones recíprocas. Y el final correcto de la obra de la planta no puede estar ajeno del conocimiento de la ciudadanía y del Parlamento”, opinó.



Gallinal advirtió que la petición de expediente reservado no fue de recibo para el área jurídica del Tribunal de Cuentas, porque UTE no cumplió con las condiciones dispuestas por la normativa. Es decir, dijo Gallinal, el ente no fundamentó las razones de su petición de reserva. “La reserva de un expediente se puede pedir por razones de defensa nacional o compromiso internacional. Ninguna de ellas se ajusta a este caso”, insistió. Y agregó que la reserva de un expediente se solicita al principio de su tramitación, según señala la ley, y no cuando está culminando.



El ministro Gallinal advirtió que ya informó a la bancada de legisladores del Partido Nacional para que tome los recaudos pertinentes.