"No fracasó la humanidad, fracasó la política" en la gestión de la pandemia, dijo Mujica

El expresidente José Mujica destacó este lunes que "no falló la ciencia, porque advirtió con claridad y pidió blindar abril, pero no se la escuchó, no se respetó y el resultado está a la vista".

En su audición radial por M24, Mujica destacó que "el mes de abril, que nos pidieron los científicos que fuera blindado, se transformó en el mes de luto, de los cementerios".

Aseguró que los científicos "alertaron prácticamente lo que se venía", pero "se terminó confiando en el milagro imposible de las vacunas, y la movilidad y los contagios siguieron olímpicos", dijo.

"¿Cuál fue el resultado? La libertad fue renunciamiento a luchar y la responsabilidad se terminó transformando en entierros", añadió.

Para Mujica "no se podía evitar la pandemia" pero "sí se pudo haber evitado el aumento excesivo de los contagios, y se pudo haber aminorado considerablemente el nivel de muertos".

Para el expresidente, "no fracasó la humanidad, fracasó la política" en la gestión de la pandemia.

El pedido de "blindar abril" fue hecho por Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el pasado 30 de abril en entrevista en Telemundo.