Fórmula: Martínez no siguió reglas y desconcertó al Frente Amplio

Sorprendió a todos: Daniel Martínez no siguió los criterios políticos tradicionales. No tuvo en cuenta votos o equilibrios sectoriales al manejar a Graciela Villar y Mercedes Clara como candidatas a vicepresidenta. Hoy anunciará su fórmula.

Se entrevistó con todos. Los principales líderes (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori) y los referentes de la mayoría de los sectores y generó desconcierto en filas oficialistas y hasta malestar en algunos dirigentes que no terminaron de entender la jugada.

Su plan A era Clara, una licenciada en Comunicación Social y egresada de la Escuela de Psicología Social Enrique Pichon Rivière de 44 años, informó Telemundo. Trabaja en la Universidad Católica y es autora del libro: “Cuando el otro quema adentro” sobre la vida y testimonio del Padre Cacho.

Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón (Seminario) y es hermana del periodista Jaime Clara. Fuentes de su entorno dijeron a El País que declinaría formar parte de la fórmula, pero en el Frente insistirían. El Plan B es una excomunista y exdirigente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Graciela Villar de 60 años fue presidenta de la Junta Departamental de Montevideo y edila por Asamblea Uruguay, sector al que abandonó para integrarse a la lista 1916 que apoyó la candidatura de Mario Bergara. Su lista obtuvo 2.497 votos en la pasada elección interna. Ante la eventual negativa de la primera, todo indica que el Plan B estaría en marcha.

En cuatro días de negociaciones Martínez descartó elegir como vice a la exprecandidata Carolina Cosse, a las senadoras del MPP Patricia Ayala e Ivonne Passada. A la diputada Cristina Lustemberg (PAR), a la ministra Liliam Kechichian (Alianza Progresista), a la vicepresidenta del Frente Amplio Sandra Lazo (MPP) y a la diputada Cecilia Bottino del mismo sector.

El Partido Comunista planteó sus discrepancias con el “manoseo” de nombres ayer por la mañana directamente a Martínez. Durante una entrevista que mantuvieron el secretario general Juan Castillo y el dirigente Daniel Marsiglia con el candidato les adelantó que manejaba dos nombres para ocupar la vicepresidencia.

Lo cierto es que en Asamblea Uruguay, grupo que lidera el ministro de Economía Danilo Astori no cayó bien la noticia de que Villar integrara la fórmula. Según dirigentes consultados por El País no se esperaba el ofrecimiento, dado que el sector fue uno de los primeros en respaldar a Martínez y Villar se fue de Asamblea para apoyar la candidatura de Bergara. Días atrás, públicamente Astori dijo en conferencia que su sector le daba libertad absoluta al candidato para definir su fórmula, pero ayer manifestó su descontento. Un dato no menor es que sea el nombre que sea el elegido, deberá pasar por el Plenario del Frente para ratificarse y al momento el nombre de Villar no genera consenso.

El comando de Martínez convocó a una conferencia de prensa para hoy para anunciar la fórmula, aunque no hay detalles sobre la hora y el lugar. Por lo que se espera el último capítulo de una telenovela que se extendió toda la semana y terminó por enredar a la coalición, tras una campaña de “guante blanco”.

Insisten

En tanto, en el entorno de Cosse también hay molestia. Como dijo la propia exprecandidata se entiende que debería ser ella la que integre la fórmula. La dirigente Carmen Beramendi, integrante de la Lista Amplia de Cosse, dijo a El País que una vez conocido el resultado de la elección le pareció “un hecho” que se le ofrecería a a la exministra de Industria la candidatura a vice. “Y pienso que si había diferencias se podría, en todo caso, conversar alternativas. Mi postura es que si hay hoy una fórmula paritaria es porque las mujeres feministas lucharon”, comentó.

En opinión de Beramendi, Martínez debió haber consultado a las mujeres del Frente Amplio, nucleadas en la Unidad de Ciudadanas, las que hoy analizarán toda la situación generada a partir de la conformación de la fórmula.

“Lo que vimos en estos días fue una recorrida por los principales dirigentes del FA y comentarios que hablan de una estructura de dominación machista que está presente en todo el sistema político en general, cuando el Frente fue el único que puso una candidata mujer en la Presidencia (...) Luego eso se tendría que haber visto reflejado en la fórmula, porque lo primero era salir lo más unidos posible a la batallas”, afirmó.

Beramendi dijo que “sin lugar a dudas” hubiera correspondido que Cosse integrara la fórmula por expresar “un posicionamiento”. “Me parece que habría que agotar todos los esfuerzos para que se llegue al Plenario con una fórmula que refuerce la unidad para salir a disputar las elecciones y eso es con Cosse”, insistió la dirigente.

La Comité critica mecanismo

La Comité, el primer comité feminista del Frente Amplio, se expresó críticamente respecto del proceso de selección de la mujer que complete la fórmula presidencial oficialista. En un comunicado publicado en Twitter la agrupación expresó: “Asistimos desde el estupor al manejo de invaluables compañeras que han ocupado diferentes espacios en nuestro partido así como en cargos institucionales de nuestro gobierno, como solución a un problema que radica en que la única mujer que compitió por la candidatura a la Presidencia, resultando la segunda más votada no es ‘la adecuada’”. En otro pasaje las integrantes de La Comité dicen entender que “todo esto solo contribuye a empobrecer nuestra fuerza política, que logró una campaña unitaria, que tiene un programa único y de acuerdos. Esto diluye estas fortalezas y alimenta discursos conservadores que están a la espera de cualquier señal de quiebre o debilidad que podamos mostrar (...) Nos están dejando claro que estamos para complementar y no para competir. Y si competimos debemos hacerlo (y demostrarlo) con requisitos, que nadie, ni siquiera quienes los exigen, logran satisfacer”.