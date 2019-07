La fórmula del Frente apuesta a motivar la militancia desanimada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No era previsible que llegara a ser candidata a vice. Su nombre no se manejaba, pero a pocas horas que la eligió Daniel Martínez, la exedila Graciela Villar logró entusiasmar a la dirigencia del Frente Amplio con un discurso combativo. La apuesta es a fortalecer “la militancia más debilitada” tras una pérdida de 45.000 votos en las internas.

Martínez no duplicó al segundo en intención de voto (Carolina Cosse) y tampoco llegó a la mitad del electorado frentista: obtuvo el 42%. Es más, sumados los excandidatos Carolina Cosse y Óscar Andrade lo superaron por 16.829 votos. Por todos estos números, Martínez no tendría la “legitimidad sociológica” de decidir por sí quién debería ser su vice, dijo a El País el analista y director de Factum Óscar Bottinelli.

No siguió los criterios de elegir a una mujer con experiencia parlamentaria (para negociar con la oposición) o ampliamente conocida para generar el efecto de “arrastre de votos”. “No tenemos datos, pero seguramente la mitad del país no la debe conocer. Recordemos que (Ernesto) Talvi gana cuando logra ser finalmente conocido. Incluso (Juan) Sartori con un operativo publicitariamente muy eficiente tardó dos meses en ser conocido. No hay que olvidar que estamos a menos de cuatro meses de las elecciones”, subrayó Bottinelli. Esto, implicará que el Frente “tenga que gasta mucho esfuerzo” en hacer conocer a la vice.



El punto a favor del anuncio es que rápidamente se logró una buena impresión entre frenteamplistas. “De lo que uno recoge en las redes sociales, es que a una militancia frenteamplista desanimada, la trayectoria militante de Villar tonifica. Le agrega un componente profundamente frenteamplista a pesar de que su perfil no es de la persona que tiene antecedentes para el cargo o una figura de gran popularidad, pero parecería que es la que tonifica la militancia, lo que no es nada menor”, aseguró Bottinelli.

La “militancia debilitada” quedó reflejada el pasado domingo en las elecciones internas, donde la coalición de izquierda obtuvo 45.000 votos menos. El propio presidente del Frente Javier Miranda se mostró “muy preocupado” por el desempeño electoral que no alcanzó el piso de 300.000 votos de junio de 2014.



Según Bottinelli, Villar le llega a los “desanimados”, que no son los que no piensan votar al Frente, pero sí están sin ganas de hacer nada por el triunfo del FA. “Lo que se notó fue que los entusiasmados fueron los que apoyaron a Andrade y todos los demás estaban a media máquina. Si llega o no a los desencantados es una segunda etapa que hay que ver”, señaló. Bottinelli agregó que si la coalición logra entusiasmar a todos los que la votaron “ganan otra vez”.

RELACIONADAS Fórmula dejó heridas en el Frente Amplio By Ángel Asteggiante Fórmula dejó heridas en el Frente Amplio Fórmula dejó heridas en el Frente Amplio Graciela Villar: una historia personal compleja; perfil combativo y articulador By Ángel Asteggiante Graciela Villar: una historia personal compleja; perfil combativo y articulador Graciela Villar: una historia personal compleja; perfil combativo y articulador Astori crítico con conformación de fórmula del FA: "Hubiéramos preferido un proceso más prolijo" By Irene Nuñez Astori crítico con conformación de fórmula del FA: "Hubiéramos preferido un proceso más prolijo" Astori crítico con conformación de fórmula del FA: "Hubiéramos preferido un proceso más prolijo"

Fuentes cercanas a Martínez dijeron a El País que se eligió a Villar no solo por su trayectoria sindical al frente de la Federación Uruguaya de la Salud, sino por su trabajo “por los barrios” en Montevideo y su discurso “orientado hacia el Frente Amplio”. Si bien en la dirigencia astorista hay enojo con la definición de Villar como candidata a vice y malestar en algunos sectores por cómo se procesó la decisión, ayer dirigentes de primera línea cerraron filas atrás de la designación. Entre ellos están: los excandidatos Cosse, Andrade, Mario Bergara, la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) y el senador Charles Carrera (MPP).



La dirección de la Lista 711 se reunió ayer para evaluar las internas. El diputado Felipe Carballo declaró a El País que respaldan la fórmula y consideran que eso “es lo que tiene que hacer todo el FA para salir a ganar las próximas elecciones”.

Nuevo liderazgo.

Los tres principales líderes del Frente Amplio (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori) están en retirada y Martínez busca imponerse con un nuevo estilo de conducción política. No siguió el criterio de los votos para elegir su vice y tampoco los equilibrios que surgen de los votos.



El director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo y dirigente de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta dijo a El País que “estuvo bueno que Daniel hiciera las consultas, pero eso no significa quedar sujeto a la opinión de Tabaré, Mujica, Danilo”. Consideró que una vez realizada la ronda, el candidato “estaba en todo su derecho de tomar una decisión con la cual se sintiera más cómodo”.



Brenta dijo que Villar “le da un color profundamente frenteamplista” a la fórmula y aseguró que se apunta un electorado de ingresos “medio y medio-bajo” que vive en la periferia de Montevideo. “Quizás algunos de esos votantes que eran del FA fueron captados por la demagogia de Sartori”, opinó. “A diferencia de la fórmula blanca que es de Rivera al sur y está identificada con sectores de más altos ingresos, dicho con respeto, Graciela hace un buen complemento con Daniel. En mi opinión la elección de (Luis) Lacalle Pou es pan con pan porque tienen perfil similar, sin desconocer la militancia feminista de Beatriz Argimón”, finalizó.

Decisión de Martínez implica un “giro” para el FA El candidato tiene un estilo de conducción basado en empatía



La séptima fórmula del Frente Amplio (Daniel Martínez-Graciela Villar) representa “un giro muy grande” porque es la primera vez que el candidato presidencial “por sí decide quién es el vice”, dijo a El País el analista y director de Factum Óscar Bottinelli. Recordó que la coalición desde que se funda en 1971 lo hace bajo un concepto de “conducción colectiva”.



“Esta es la séptima fórmula presidencial del FA, la fórmula de Tabaré Vázquez y Rodolfo Nin Novoa se repitió tres veces. El giro se produce en 2009 cuando se da una competencia abierta entre dos referentes como lo son José Mujica y Danilo Astori. En la elección anterior, Vázquez es elegido con el 80% de los votos y el vice es consensuado. Esta es la primera vez que el consenso es aceptar lo que ya se decidió anteriormente; cuando un consenso es lo contrario”, explicó. La diferencia está en que escuchó opiniones para luego elegir.



Para Bottinelli, el “giro” de Martínez obedece a que tiene una tendencia “de un gobierno personalizado” apoyado en su círculo de confianza más cercano. “En su gestión en la Intendencia de Montevideo fue muy personalizado. Los que lo rodeaban no suponían un equilibrio político, sino más bien un juego de empatía personal”, afirmó. En ese sentido, el analista consideró que se privilegia “la cercanía personal” a la hora de gestionar.