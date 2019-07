Fórmula dejó heridas en el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ahí viene la vice! gritaron cuando llegó Graciela Villar a la sede del Frente Amplio. Después de una semana de idas y vueltas para completar su fórmula electoral Daniel Martínez eligió a la exdila y negó que su ronda de contactos fuera un “casting”. Pero el proceso dejó heridas y generó malestar en los astoristas.

Cuando ayer por la tarde Villar iba bajando por un escalón tropezó, pero sonrió y siguió caminando como si nada. Tomados de las manos y sosteniendo una bandera uruguaya, Martínez y Villar levantaron sus manos y posaron para la foto de campaña con el jingle del Nuevo Impulso de fondo.

Detrás de las risas y el entusiasmo que mostraban los frentistas presentes con la fórmula se escondía el malestar de Asamblea Uruguay: el sector que lidera el ministro de Economía Danilo Astori. No había ni un solo dirigente del grupo en La Huella de Seregni acompañando el anuncio de la fórmula y no fue casualidad.

Villar fue edila de Asamblea Uruguay, pero se fue del sector cuando se discutió el apoyo a los candidatos. Optó junto a otro grupo de dirigentes -entre los que estaba el exministro de Transporte Enrique Pintado- por apoyar la candidatura de Mario Bergara. El hecho de que fuera la elegida por Martínez generó un fuerte enojo entre la dirigencia de la 2121.

Astori convocó anoche a una reunión “de urgencia” para analizar la situación. El ministro no escatimó cuestionamientos a cómo se dio el proceso por el cual se decidió que la fórmula estuviera integrada por Villar.

“No compartimos el procedimiento seguido. Nos pareció que expuso a mucha gente que tuvo permanente exposición pública y que pudo haber tenido efectos negativos para las personas involucradas. Con respecto a la propuesta (de Villa) decimos una vez más que estamos de acuerdo con que sea el candidato el que tenga la última palabra”, sentenció.

Graciela Villar y Daniel Martínez: la fórmula del Frente Amplio. Foto: Valeria Gil

Astori dijo que Martínez no le manejó el nombre de Villar en las conversaciones previas y reveló que en estos días conversó tres veces más con el candidato, aunque no quiso dar detalles de lo hablado.

Antes se había manejado la posibilidad de no votar el nombre de Villar en el Plenario, pero tal extremo no se concretó. “Naturalmente aceptamos las propuestas del candidato, porque somos coherentes con lo que habíamos dicho”, indicó.

El Plenario quedará convocada la primera semana de agosto, según comunicó ayer el presidente del Frente Amplio Javier Miranda al Secretariado.

Con el organismo en el que están representado sectores y bases se reunió ayer Martínez antes de dar el anuncio en conferencia de prensa. Llegó 20 minutos tarde y reconoció que “quizás las reuniones” que hizo para consultar la fórmula debieron ser más reservadas, pero argumentó que para él Villar es la mejor candidata.

De inmediato la vicepresidenta de la coalición Sandra Lazo (MPP) pidió un aplauso para celebrar la decisión. Por Asamblea Uruguay estaban el vicepresidente del Frente José Carlos Mahía y el diputado Alfredo Asti. Ninguno de los dos aplaudió, según confirmó El País con varios presentes.

No solo generó enojos en Asamblea Uruguay. La decisión de Martínez de nombrar a Villar molestó a parte del entorno de la exprecandidata Carolina Cosse, ya que la exministra había manifestado su interés en ser vicepresidenta. Sin embargo, Martínez dejó en claro que no se sentía cómodo con esa posibilidad.

Sin nombrar en ningún momento a Cosse, Martínez negó que su ronda de contactos con los principales líderes (Tabaré Vázquez, José Mujica y Astori) que se tratara de un “casting”. “Las consultas que hicimos nada tienen que ver con ese disparate”, advirtió. El candidato optó no por no seguir los consejos que le dieron.

De lo que sí habló fue de su Plan A: la escritora y militante social Mercedes Clara. Aunque sin nombrarla señaló que no había aceptado, algo que ella comunicó por redes sociales.

Sobre Villar, indicó que tiene “capacidad y gigantesca experiencia de diálogo” para negociar con otros partidos. Además para elegirla valoró la cercanía con la gente: “No creo y no me gustan los políticos que hacen política desde una silla o desde un escritorio”. Martínez y Villar se conocieron en la militancia sindical. Él en el gremio de Ancap y ella en la Federación Uruguaya de la Salud.

Debate

Emocionada así se mostró ayer Villar, una mujer que sorprendió a muchos con su discurso potente y combativo. “Hasta que el Plenario no me respalde no soy candidata a nada porque creo en el Plenario del FA y en su democracia”, subrayó. Aprovechó para pedir que le dieran la “oportunidad” de hacerse conocer.

Enseguida saludó a Cosse, “por su valentía de someterse a un plebiscito público” y anunció que la exministra trabajará en conjunto por la candidatura de Martínez. “Va a estar en nuestro equipo para trabajar y seguir peleando”, añadió Villar.

“Mi universidad fundamental fue el movimiento obrero. Fue pelando por los trabajadores que tuve que aprender y crecer junto a hombres como José D’Elía y mi compromiso siempre fue y es por los pobres. Mi lucha nunca fue para promoverme a cargos”, aseguró.

En su primera aparición pública como candidata a vice, Villar no ocultó su molestia con la reacción de Asamblea Uruguay. “Me molesta, pero sé que Asamblea Uruguay con su líder van a tener la capacidad para poner todo al servicio de un futuro gobierno”, añadió. Señaló que su salida del sector fue “por la puerta grande”.

También cuestionó al presidenciable Guido Manini Ríos: “La corporación militar ha tomado la forma, como un camaleón, del sistema democrático para tener una expresión parlamentaria y eso atenta contra la democracia”, sentenció. Otra señal no menor fue su disposición a debatir: “No le tenemos miedo a los debates”.