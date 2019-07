Fórmula colorada depende de aval de la Corte Electoral

La designación del exconsejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva como candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado agitó las aguas en el ambiente político sobre si está habilitado o no para integrar la fórmula presidencial.

Ocurre que para algunos abogados constitucionalistas, el docente debería haber renunciado desde, al menos, el 27 de octubre del año pasado al cargo en la ANEP para candidatearse a la vicepresidencia, entendiendo que entre sus cometidos, está el de desempeñarse como senador de la República.

El artículo 201 de la Constitución señala que “los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos (el caso de la ANEP) y de los servicios descentralizados para poder ser candidatos a legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección”.

Silva renunció a la ANEP: ¿por qué los colorados argumentan que su caso no es igual al de Sendic?

En este sentido, el constitucionalista Martín Risso dijo a El País que “el vicepresidente es un legislador” más y que si bien desconoce “el caso puntual” de Silva, el mismo “es parecido” al del entonces vicepresidente Raúl Sendic. Es que una idéntica situación ocurrió luego de la renuncia de Sendic en 2017 sobre la pertinencia de que este cobrara una asignación en base a la discusión sobre si el vicepresidente es o no un legislador más.

En aquel entonces, Risso publicó una carta en Búsqueda en la que señaló que “el vicepresidente es un legislador y está comprendido en el artículo 77 numeral 10”. Es más, apuntó que “integra la Cámara de Senadores con voz y voto y participa en el proceso de aprobación de las leyes”.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista grado cuatro de la Cátedra de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Eduardo Lust Hitta, la Constitución es muy clara en su texto cuando señala que el candidato a vicepresidente, nunca es un senador. “No puede ser candidato a legislador, y Silva no lo es, es candidato a vicepresidente”, dijo a El País.

El profesor de Derecho Constitucional enfatizó que el cargo de vicepresidente “juega en cuatro canchas” porque es justamente el vice, es suplente temporal o definitivo del presidente de la República y preside la Asamblea General y la Cámara de Senadores. “Él por ser candidato a vicepresidente puede llegar a ser legislador”, comentó el docente quien también explicó que no se le puede privar a nadie el derecho a la libertad.

Esta última biblioteca es la que más leen en Ciudadanos, al menos así quedó demostrado ayer en el marco de una conferencia de prensa encabezada por el candidato colorado Ernesto Talvi y el candidato a vice, Robert Silva quien horas antes ya había quedado desvinculado del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.

Ante esta situación, Talvi definió realizar una consulta ante la Corte Electoral para definitivamente echar luz sobre la viabilidad constitucional de la candidatura. El economista está “absolutamente seguro de que estamos pisando en terreno jurídico firme”, de acuerdo a las consultas que él mismo realizó con abogados constitucionalistas.

Talvi también fue consultado sobre si el senador José Amorín Batlle presentó sus reparos a la nominación en la reunión de este domingo junto al economista, Silva y el expresidente Julio María Sanguinetti. Es que en el caso Sendic, Amorín había argumentado en el Parlamento que el cargo de vicepresidente sí era de legislador y de esa forma Sendic podría recibir un subsidio. El candidato colorado dijo que el senador no presentó este argumento en el mitin.

En la misma línea fue ayer el expresidente Julio María Sanguinetti. Consultado por Telemundo, señaló que “lo que la Constitución prohíbe es ser candidato a legislador. Y la Constitución es precisa: cuando habla de presidente habla de presidente, cuando habla de vicepresidente habla de vicepresidente, cuando habla de legislador habla de legislador, de modo que aquí no se puede quitarle el derecho a alguien cuando no hay una norma precisa”, expresó.

Por su parte, Silva aclaró en la conferencia de prensa que la renuncia a la AENP la presentó el pasado 5 de julio y que recién ayer al mediodía la misma le fue aceptada. Aclaró que “fuimos muy claros” durante la reunión mantenida junto a Talvi, Sanguinetti y Amorín Batlle este domingo en que “no podíamos dar una respuesta”, hasta no tener la aceptación.

Ayer, el diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti cuestionó en Twitter que se maneje el nombre de Silva mientras seguía desempeñando su función como consejero de la ANEP, aspecto criticado por el diputado colorado Ope Pasquet en diálogo con El País.

García irá al Codicen de la ANEP

La vacante de Silva en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la ocupará el maestro Eduardo García Teske, hasta ahora director de Planeamiento de Primaria. Este era el segundo titular de la lista que encabezó Silva en las elecciones de 2015 en las que se eligieron los representantes a la ANEP. Silva anunció ayer en una conferencia de prensa tras mantener una reunión con Talvi e integrantes del comando político del sector de Ciudadanos que la renuncia a su cargo como consejero electo por el orden docente había sido entregada a la ANEP el pasado viernes 5 de julio. Este domingo recién fue confirmado por Talvi como integrante de la dupla colorada.

Renuncia demoró la conferencia

La aceptación de la renuncia de Silva por las autoridades del Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) demoró más de lo previsto. Este lunes el comando de campaña de Talvi había convocado a una conferencia de prensa para las 13 horas. Sin embargo, la misma tuvo que ser postergada unas horas dado que al mediodía, aún no le había sido aceptada la renuncia a Silva, informaron a El País en el comando de campaña del candidato colorado. La conferencia finalmente tuvo lugar a las 15:30 horas en la sede de Ciudadanos en el barrio Pocitos. En la misma participaron los dos integrantes de la fórmula presidencial junto a los diputados Adrián Peña y Ope Pasquet, integrantes de su comando político.

Talvi se toma una semana de licencia

Este viernes el candidato colorado Ernesto Talvi y los integrantes de Ciudadanos comenzarán una licencia durante una semana tras la elección interna celebrada el pasado domingo 30 de junio. Así lo confirmó ayer el propio economista en diálogo con la prensa luego de presentar la fórmula del Partido Colorado junto al exconsejero de la ANEP, el docente y abogado, Robert Silva. Posteriormente, según confirmaron fuentes del entorno político de Talvi a El País, el lunes 22 de julio el candidato iniciará una recorrida por los “19 departamentos” en una muestra de “agradecimiento” a los referentes departamentales por la victoria de la elección interna. En Ciudadanos esperan definir la fórmula presidencial a mediadios de agosto, para así habilitar la convención del Partido.



Talvi: “Hay jurisprudencia” del caso de Danilo Astori

El candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi está convencido de que existe jurisprudencia con respecto a la habilitación de la candidatura de Robert Silva. El entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Danilo Astori “terminó su mandato a mediados de 1989 y en noviembre fue candidato a vicepresidente con (Líber) Seregni, es idéntico el caso, así que hay jurisprudencia, no es que nadie lo decidió”, comentó Talvi a los medios al ser consultado sobre cómo seguirán las actuaciones a la espera del fallo de la Corte Electoral. “Estamos en terreno fino porque hay un antecedente, estamos en terreno firme porque uno lee la Constitución aunque no soy abogado, y el régimen que regula la figura del vice está en una parte completamente ajena a la sección de los legisladores”, comentó el economista. Añadió, tras analizar el tema con su equipo político y conversar con constitucionalistas entiende que “el artículo 201 de la Constitución dice que la Cámara de Senadores está compuesta por 30 miembros y además el vicepresidente, no es un legislador más. Es un miembro del Ejecutivo que cumple funciones legislativas. De hecho el Ejecutivo cumple funciones legislativas”, apuntó.