La fórmula blanca sale a cuidar a sus socios de la oposición

La dejó secarse las lágrimas y enseguida le marcó la línea: “Vení Bea que nosotros tenemos que estar bien juntitos”. Luis Lacalle Pou abrazó a su compañera de fórmula que estaba muy emocionada y arrancó su primer discurso de la campaña como candidato del Partido Nacional.

De pique, en el arranque del “juego” Luis Lacalle Pou mostró cuál será la impronta y el tono del discurso para la larga carrera hacia el más que probable balotaje. Complicidad con su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, críticas directas al Frente Amplio y “mimar” a los partidos de la oposición repasando en los actos las medidas de sus programas de gobierno donde tiene coincidencias.



Es que el senador del Partido Nacional sabe que si quiere llegar al gobierno necesitará mantener a “la barra” blanca unida. Pero tiene claro que también es central cultivar un buen relacionamiento con los dirigentes colorados, del Partido Independiente, del Partido de la Gente y Cabildo Abierto. Lacalle Pou ya se sitúa pasada la elección de octubre, cuando tenga que buscar el anunciado acuerdo electoral que le permita a la formula blanca ganar el balotaje de noviembre.



La intención del líder nacionalista, dijeron a El País fuentes blancas, es leer los programas de colorados, independientes, partido de la gente y Cabildo abierto e ir comentando qué propuestas está dispuesto acompañar



Ayer el congreso de los jóvenes blancos en Palmar, Soriano, fue la excusa para calentar los motores en la previa a la Convención Nacional del próximo sábado. Allí las autoridades del Partido Nacional aprobarán el programa único y la fórmula.



“Lo que nos une” es el nuevo eslogan electoral de los blancos. Ayer Lacalle Pou lo estrenó explicando que no es solo una frase para él, sino que pretende ser la línea de trabajo para llegar al sillón presidencial.

La fórmula blanca arranca la gira el 13 de agosto por Artigas. Foto: Pablo S. Fernández

En ese instante, luego de destacar la alegría que le estaban inyectando los militantes jóvenes a la campaña, apuntó contra el Frente Amplio. Incluso fue más específico: puso su mira en Graciela Villar, la compañera de fórmula de Daniel Martínez. Sin mencionarla dijo que en su trabajo a la hora de salir a pedir el voto no pretendía entrar en acciones que dividan a la población.



“Lo que nos une. Contrariamente a algunas prácticas plagadas de mediocridad que lo que hacen es dividir. Nosotros apuntamos al camino de tender puentes, no el de separar. Tenemos una enorme seguridad de dónde venimos. Cuando uno está bien parado no tiene miedo”, dijo.



Tiempo atrás Villar había declarado públicamente que la elección era entre “el pueblo y la oligarquía”. “Que otros hablen de lo que divide, nosotros no tenemos tiempo para eso”, agregó ayer el candidato.



Los blancos sienten que esta elección es su gran chance de ganar y volver al gobierno después de 30 años. Confían en su estructura, se ven fuertes y sienten que el Frente Amplio está desgastado con varios flancos débiles. Así lo ven, y así lo saldrán a exponer en la campaña.



Lacalle Pou les pidió a los jóvenes que se mantengan enérgicos. “Me voy de acá con las pilas mucho más cargadas”, les agradeció el candidato. Destacó que la sociedad se está preparando para un cambio de gobierno, pero que está en el trabajo de todo el partido asumir la responsabilidad de salir a mostrar que sí están preparados.



“Esperamos, con Beatriz, ser merecedores de estar medio paso adelante. No creo en los liderazgos de los que van corriendo solos. Quizás en la época de mis viejos, de nuestros abuelos, eso era posible. Ahora los liderazgos son de compartir, de entregar competencia, de confianza y la confianza no se compra en la farmacia. Se construye y ustedes desde abajo la construyeron antes que nosotros”, dijo el líder blanco.



Los dirigentes jóvenes presentaron un programa con propuestas concretas. El cierre de las conclusiones y mensaje político se lo reservaron para Aparicio Saravia, un joven de 20 años nacido en Rivera que se fue a vivir a Montevideo para estudiar Derecho.

El militante de la lista 250 de Jorge Gandini se destacó con el discurso en el acto por Wilson Ferreira un mes atrás. Ayer volvió a emocionar sus compañeros. “Somos la juventud más grande del país, la más organizada y la más institucionalizada”, destacó. “Esa manía que tiene el Frente de catalogar al Partido Nacional como que su fin último es desplazarlo del poder. ¿Cómo se pueden creer tan importantes?”, comentó desatando las risas del publico.



En el final de su discurso dio su pronostico electoral: “Llegaremos al gobierno. No tengan duda que así será. Llevaremos estas ideas para hacer lo que la historia nos mandó hacer”.

Le “mojó la oreja” al FA Es un dicho popular: “Le mojó la oreja”. Es una forma de decir que una persona desafió a otra, mojándole la oreja, tocándole para que el que está quieto sepa que su rival está ahí, buscando debatir, competir.



Esa frase la usó un asesor del candidato blanco cuando terminó de hacer la ronda de prensa. Es que Lacalle Pou dijo que espera que el partido de gobierno le explique a la población cómo pretende hacer para bajar el déficit fiscal y solucionar los problemas económicos que atraviesa el Uruguay, como el aumento del desempleo.



“¿Alguien se cree que el Uruguay se arregla con más impuestos? El que diga eso está en la academia y no puso los pies en el barro, que es lo que nosotros hacemos diariamente”, dijo. “No quiero que pase como pasó la campaña pasada que les mintieron”, le dijo el blanco a los periodistas.