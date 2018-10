Fiscalía pide información a Argentina por coimas

Díaz concurrió el jueves 4 a la reunión de la comisión especial con fines legislativos sobre transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado que funciona en la Cámara de Representantes. En ese marco, sostuvo que lo que puede decir es que "se está solicitando información respecto de esta nueva movida a partir de lo que se conoce como los cuadernos y demás".

Y que a raíz de esa gestión "está surgiendo mucha información" y que la misma "se está solicitando a la justicia argentina", expresó Díaz, según consta en la versión taquigráfica de la reunión de esta semana en el Parlamento.

En relación con este tema y la denominada ruta del dinero K, que está vinculado con lo de los "cuadernos de las coimas", Díaz dijo que el fiscal del caso, Luis Pacheco, no concurrirá a la comisión legislativa en caso de ser invitado. "No corresponde", subrayó.

En cambio, afirmó que el fiscal le pidió que trasmitiera a los diputados que si cualquiera de ellos "quiere tener una entrevista con él, con muchísimo gusto lo recibiría y, dentro de lo que esté a su alcance en el marco de la investigación, no tendría problemas en mantener una entrevista".

Cooperación.

Díaz dijo, en cambio, que es "urticante hoy" la necesidad "urgente" de aprobar una ley de cooperación internacional. "Tenemos las normas del Código General del Proceso que regulan las normas de Derecho Internacional Privado cuando no hay tratado, tenemos normas nacionales de cooperación internacional que rigen cuando no hay tratado, pero no las tenemos en materia penal", explicó.

También el fiscal general pidió "modificar en forma urgente" el proceso de extradición, regulado en el Código de Proceso Penal (CPP) porque "quedó regulado con la aprobación del Código de 2014 y no se modificó después, y tenemos problemas serios".

Y explicó que "hoy la justicia uruguaya rechazó la extradición de cuatro ciudadanos que están requeridos por la Justicia brasileña por el Lava jato, y como el Código dice que el fiscal actúa como dictaminante técnico y no como representante del Estado requirente, como ocurre en los modernos procesos, resulta que hoy no hay quién apele esa sentencia de la jueza que deniega la extradición porque el Estado brasileño no designó abogado en la causa nacional".