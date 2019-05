Fiscalía citó a Iafigliola tras ser denunciado penalmente por la campaña para derogar ley trans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Horas después de anunciar que había conseguido las firmas para realizar un referéndum en contra de la ley integral para personas transexuales, aprobada en octubre del año pasado, el precandidato por el Partido Nacional, Carlos Iafigliola fue citado por la Fiscalía de Flagrancia de 14° Turno para ir a declarar el próximo martes a raíz de una denuncia que le efectuó el colectivo trans.

“El oficial que me llamó anoche dijo que era por una denuncia penal que están llevando adelante por parte de los colectivos trans”, indicó Iafigliola a El País. “No me dejaron festejar mucho. Ayer la Corte me da una buena noticia y cuando llego anoche a mi casa me llaman de la seccional”, agregó.



Triste x la democracia en mi País! Me acaban de citar para este martes14 hora14 en Fiscalía penal de flagrancia de 14turno(Misiones).Avanza tristemente la disparatada denuncia penal que nos hicieron x haber llevado adelante un recurso de referéndum contra la ley trans ! Triste ! pic.twitter.com/GCwWEdWzza — Carlos Iafigliola (@CIafigliola) 9 de mayo de 2019

Ayer miércoles, fue informado por la Corte Electoral de que se alcanzaron las firmas necesarias para lograr un prereferéndum que busca derogar la ley integral para personas trasnexuales, iniciativa que Iafigliola lleva adelante con el diputado Álvaro Dastugue.



El precandidato dijo que está “tranquilo, pero triste a la vez”. “No me gusta que en mi país pasen estas cosas”, agregó.

Además Iafilgiola sostuvo que desde que presentaron la recolección de firmas, el pasado 25 de marzo en la Corte han recibido “amenazas, insultos” a través de las redes sociales. Iafigliola fue denunciado por incitación al odio y es por eso que deberá declarar.



“Hubo colectivos diciendo que nosotros hicimos una campaña basa en mentiras. Estuvo el director del Mides Federico Graña en televisión diciendo que habíamos llevado una campaña con falsedades y puso arriba de la mesa un testimonio donde supuestamente en un puesto donde recolectamos firmas se le habría dicho una cosa que no correspondí a persona”, indicó Iafigliola.

"Es un disparate totalitario que por llevar adelante un recurso previsto por la Constitución y la ley que se llama referéndum y que permite que la ciudadanía, firmando primero y votando después, pueda derogar una ley nos hagan una denuncia penal", sostuvo Iafilgiola.



“Después de que aprueban determinadas leyes perecearía que nadie puede hablar en su contra porque sino estas cometiendo un delito y podes ser procesado”, consideró Iafligliola y sentenció: “Es un disparate”.