Fiscales analizan llevar proyecto de Cabildo Abierto a Comisión Interamericana de DD.HH.

Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, dijo que entienden viable "analizar si la situación planteada a raíz del proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto para penar a jueces y fiscales puede ser vista o analizada por algún organismo internacional que tenga como finalidad la custodia de estas situaciones fundamentales para la democracia como la independencia de los ministerios públicos y de la judicatura". En ese sentido, dijo que estudian presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La intención es "ver si puede haber un dictamen respecto de la situación que está ocurriendo en nuestro país y a partir de ahí procurar mejorar esta situación y todo este ruido que hay alrededor del sistema de Justicia", explicó Rosa en declaraciones a Radio Monte Carlo.



El presidente de la Asociación de Fiscales dijo que deben estudiar primero la presentación a realizar y mencionó que consideran acudir a ese organismo internacional porque recientemente trató un caso similar de profesionales argentinos.

Rosa sostuvo que hay una "permanente afrenta" a la tarea de los fiscales "a partir de la creación como de un ruido alrededor del trabajo" y de "estar permanentemente en el ojo de la tormenta por cuestiones que no refieren a cabalidad a lo que hacen los fiscales".



Asimismo, indicó que tomar un caso y decir que "el fiscal actuó mal" no refleja "los miles y miles de casos que desarrollan los fiscales día a día".



"Legislar o tener una globalidad de la tarea de determinados funcionarios -de cualquier función- por determinados casos puntuales no parece un análisis serio (...). Entonces, a eso vamos, a que se necesita un análisis serio, contundente, con datos, con un relevamiento serio, una visión en terreno y ahí lo que se va a ver es que en realidad lo que la Fiscalía necesita es su fortalecimiento a través de la provisión de recursos".



"Eso es lo que se necesita que las autoridades hagan y proyecten y no este permanente ataque o afrenta a la tarea del sistema de Justicia", enfatizó.

En el texto presentado por Cabildo Abierto en Cámara de Senadores, se detalla: "el Fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable, o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría multa de 60 UR a 12.000 UR e inhabilitación especial de 3".