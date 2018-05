Fiscal Díaz: Layera tiene "una falta de autocrítica muy importante"

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que el director Nacional de Policía, Mario Layera, tiene “una falta de autocrítica” en su discurso sobre la inseguridad y planteó que los procedimientos por drogas “son casi nulos”.

Díaz fue entrevistado por Televisión Nacional y afirmó que “hay una falta de autocrítica muy importante a lo largo de todo el discurso” de Layera, quien dijo a El Observador que Uruguay va camino a un esceario “como El Salvador o Guatemala” y que “el Estado se verá superado” en el futuro.

“Basta con la excusa que los delincuentes se comunican por whatsapp. ¡Hace cuatro años que sabemos! Los procedimientos por droga son casi nulos, son muy pocos. Los que se han llevado adelante salvo algún caso se incautan… ¿No sabemos investigar de otra manera que no sea por teléfonos? Nos dimos cuenta hace mucho tiempo, el tema es qué hicimos en los últimos tres años para revertir esto”, dijo Díaz. Y agregó: “Se hace un diagnóstico, pero no relatamos cuáles son las acciones concretas que tenemos que hacer para revertirlo entonces hay una cuestión de fatalismo. Esto es así no hay manera de cambiarlo, entonces renuncio y me voy”, dijo el fiscal. E insistió: “Si yo le dijera como fiscal que estamos derrotados tengo que renunciar e irme”.