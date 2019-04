Fiscal no descarta citar a secretario de Presidencia por actas del Tribunal de Honor 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal Rodrigo Morosoli a cargo de la Fiscalía de Flagrancia y quien lleva el caso que investiga el accionar del Tribunal de Honor tras la confesión de José "Nino" Gavazzo dijo hoy en Informativo Sarandí (690) que no descarta citar a declarar al secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma a raíz de la nota publicada hoy por El País.

Toma admitió en conversación con El País manejar "el expediente" donde estaban las confesiones de Gavazzo.



Morosoli dijo que no descarta citar a Miguel Ángel Toma. "No descartamos absolutamente nada. Nuestro único compromisario es con la Justicia, así que vamos a agotar todas las medidas de investigación pendientes a esclarecer lo que ocurrió estas semanas y estos meses con el Tribunal de Honor y los subsiguientes pasos que se dieron administrativos", dijo Morosoli y precisó que hoy va "armar el cronograma de investigación con detalle".



Sobre la investigación del accionar del Tribunal de Honor, el fiscal indicó que "en un Estado de Derecho el poder militar tiene que estar sometido al político civil y las decisiones de la Justicia. De esa forma el no haber dado cuenta a la Fiscalía o al Poder Judicial de los contenidos de las actas que estaban en manos del Tribunal de Honor, evidentemente puede configurar un delito".

"Ese delito puede haberse cometido por personas militares y/o civiles. Eso habrá que determinar, habrá que desentrañar la madeja y ver qué fue lo realmente pasó, cómo y cuando pasó y qué personas pueden ser responsables de este hecho", agregó.



Morosoli explicó que su investigación es determinar el accionar del Tribunal de Honor ante las declaraciones de Gavazzo y determinar si existió o no un delito.



En cuanto a las declaraciones de Gavazzo en las actas, Morosoli explicó que "es una información que tiene ser absorbida por la Fiscalía Especializada en delitos de lesa humanidad", a cargo del fiscal Rodrigo Perciballe.