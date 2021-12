¿Cómo se financió el viaje de Ponce de León a Emiratos Árabes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La primera dama, Lorena Ponce de León, viajó recientemente a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Allí asistió a la Expo Dubái 2020, donde participó de la instalación de un stand del Programa Sembrando que funciona bajo la órbita de la Presidencia de la República.

En el día de hoy, en declaraciones a Radio Sarandí, Ponce de León sostuvo que el “viaje a Emiratos Árabes fue una invitación de ellos y todo el costo que generó fue pagado por ellos”. Y añadió: “Así se quedan tranquilos todos los que están pidiendo una investigación para ver de dónde salieron estos costos. Torre Ejecutiva ya va a publicar esto que le estoy diciendo así que todos los que tienen dudas pueden dormir tranquilos”.



En tanto, en la web de Presidencia figura una resolución con fecha 19 de noviembre, firmada por el prosecretario Rodrigo Ferrés, que establece que en el marco de “la visita oficial” que el presidente Luis Lacalle Pou realizaría a Doha, Qatar, en los días 12 y 13 de diciembre, Presidencia de la República se haría cargo de los costos del viaje de ida de Ponce de León.



El documento señala, también, que “de acuerdo a lo informado por la División Financiero Contable de la Presidencia de la República existe disponibilidad de crédito a los efectos de atender la erogación resultante de la misión oficial”.



Allí se establece que el costo del pasaje para Ponce de León, por el trayecto Montevideo – San Pablo – Doha sería de US$ 11.930. También, se autoriza la contratación de un seguro de viaje AC 60 para el período que iba del 10 al 14 de diciembre, por un total de US$ 25.



En tanto, fuentes de Presidencia señalaron a El País que “hasta Qatar (Ponce de León) fue en misión oficial”, mientras que desde Qatar a Dubái y de Dubái a Montevideo la financiación no provino del Estado.