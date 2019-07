"Yo lo financio, no es un muy buen negocio y pierde plata", dijo Sartori sobre el portal Ecos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El empresario y exprecandidato a la Presidencia por el Partido Nacional Juan Sartori se refirió este lunes a la situación del portal Ecos, del cual es dueño y que la semana pasado estuvo bajo la lupa tras la noticia que Sartori pretendía que el portal periodístico pasara a ser un órgano oficial propagandístico de su actividad política.

"Yo lo financio, no es un muy buen negocio y pierde plata. Si alguien le interesa podríamos hacer un negocio con alguien", dijo este lunes en Informativo Carve. El empresario aclaró luego que "es un medio que" le "encanta financiar simplemente por (tener) participación en la realidad periodística".



En ese sentido Sartori dijo que "el portal no es para nada un método de propaganda" y que "nunca la fue". "Creo que tenemos más artículos en cualquier lugar que en Ecos, así que no es un tema que a mí me parezca problemático entre lo político y lo empresarial", enfatizó.

"Ecos es un portal que es mío por razones históricas, es un negocio relativamente chico del cual yo no me ocupo, menos desde el principio de la actividad política donde dije es muy importante dejar de lado y separar la actividad empresarial de la actividad política", indicó el empresario y se desmarcó del despido de la editora del portal, Magdalena Herrera. Sartori entiende que se trató de una "decisión empresarial" por la cual se decidió "cambiar de gerencia por un tema de reestructura, de costos".



"Ecos va a seguir operando exactamente con el mismo rigor periodístico de siempre con una gestión nueva", indicó y agregó: "Fue un ejemplo de, justamente a pesar de ser propiedad mía, imparcialidad total periodística".