El final más peleado: se define la elección en Treinta y Tres entre Da Silva y Silvera

Este sábado finalmente se definirá el próximo intendente de Treinta y Tres: pese a que el Partido Nacional proclamó la victoria el domingo, aún resta saber quién será el próximo jefe de la comuna: si Ramón Da Silva o Mario Silvera. Los votos observados serán los que definan el ganador.



De acuerdo a la Corte Electoral, con el 100% de los circuitos escrutados de ese departamento, sin contar los votos observados, el domingo el Partido Nacional obtuvo 25.638 votos, de los cuales 12.083 eran para Silvera y 12.093 para Da Silva.



Sin embargo, con una diferencia tan reñida, los votos observados serán los que determinen el ganador. Esta tarde, por momentos, la diferencia de votos observados entre los nacionalistas era nada más de tres votos.



Sobre las 19 horas, y aún con dos urnas de votos observados por contar, la diferencia era de cuatro votos a favor de Da Silva. A esto se le suman los 16 votos que ya tenía Da Silva a su favor. Sin embargo, la ventaja aún se puede revertir para Silvera.



Incluso, puede que la elección no termine por definirse hoy. Según explicaron fuentes de la Corte Electoral, los recursos que se presenten y que deba estudiar la Corte, se llevarán a cabo el lunes. Es, por ejemplo, el caso de sobres doblados o marcados en los que la mesa no puede determinar si anularlos o no. En caso de que la diferencia sea muy pequeña entre un candidato y otro, esos votos que se envíen a estudio podrían ser los que determinen la votación.



Da Silva (51 años) fue secretario general en el gobierno pasado, pero en realidad ofició como intendente buena parte del período, dado que en 2017 Dardo Sánchez sufrió un accidente que prácticamente lo alejó del cargo.



Da Silva también tenía un cargo en UTE, al que renunció cuando era intendente ante reclamos del Frente Amplio.



Por su parte, Silvera tiene 49 años, es más conocido como Marito y en 2015 perdió por unos 200 votos con Dardo Sánchez, quien gobernaba desde 2010 en el departamento.



El tercer candidato nacionalista en el departamento era el director departamental de Salud, José Quintín Olano.



Treinta y Tres es un departamento históricamente blanco, aunque en la elección de 2005 venció el Frente Amplio y aquella vez el intendente fue Gerardo Amaral.