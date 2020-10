Fiestas clandestinas en pandemia: la Policía intervino en 10 eventos el fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recibieron una advertencia desde Montevideo. Fue en la tarde del sábado cuando la Policía, los cuerpos inspectivos de la Dirección Departamental de Salud y la Intendencia de Maldonado supieron que se iba a realizar una fiesta clandestina en Sierra de las Cañas. En una zona llena de chacras. Y con un aforo impensado para los tiempos de coronavirus.

En efecto, las autoridades detectaron que más de 400 personas se encontraban en el “megaevento” al que incluso llegaron decenas de ómnibus que trasladaban personas de distintos departamentos del país. La situación preocupa al gobierno que combate una pandemia que ayer se cobró una nueva vida y marcó un récord de casos de personas enfermas.

Por todas partes.

Pero la de Sierra de las Cañas no fue la única fiesta clandestina que tuvo lugar en las últimas horas. El Ministerio del Interior informó a El País que este fin de semana la Policía intervino en 10 fiestas, eventos clandestinos o no autorizados, que se registraron en diferentes partes del país. Tres de estos casos ocurrieron en Maldonado, cuatro en Rocha, uno en Colonia y dos en Florida.



En Maldonado, en donde se desactivó la fiesta con más de 400 asistentes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) interviene por fin de semana en cuatro o cinco eventos sin autorización, según contó ayer a El País el director departamental de Salud, Neris García.

Hoy, son la Policía y los cuerpos de inspectores de las distintas comunas y del MSP los encargados de fiscalizar la realización de eventos clandestinos. En Montevideo, por ejemplo, la intendencia recibe entre 150 y 200 denuncias cada fin de semana por reuniones o fiestas con aglomeraciones de personas.



Pese a esto, según advierte a El País el gerente del Servicio de Convivencia de la intendencia Facundo Pérez, los casos “que se constatan son muchísimos menos” que los que en realidad ocurren.

La posición de Lacalle Pou.

Quien también se refirió ayer al tema fue el presidente de la República Luis Lacalle Pou, quien señaló: “No sé que más pruebas necesitamos. El que no cumpla y dañe al prójimo, de alguna manera va a ser sancionado”.

Local en el que se organizó fiesta masiva. Foto: Ricardo Figueredo.

El mandatario fue consultado durante el acto de Conmemoración del 195° aniversario de la Batalla de Sarandí en Florida. También se le preguntó allí por la fiesta en Maldonado: “Hay gente que no termina de entender. ¿Cuál es el tema? Vamos a lamentar después que pasen algunas cosas que no queremos. Creo que sobran los ejemplos en el mundo de lo que ha pasado”.



El presidente apuntó también contra quienes organizan los eventos y ponen en “riesgo” la vida de quienes concurren a las fiestas.



“Si alguien se cree que es más importante y que tiene -haciendo un uso abusivo de la libertad- la posibilidad de engañar al resto, no entendió lo que es una comunidad”, dijo el mandatario. Y añadió que “es claro que cuando las actividades están reguladas y se cumple con el protocolo, no hay contagios” y remató que en esto “no hay magia” ni “misterio”.



Para García, el director departamental de Salud, “la gente no entiende” y es “irresponsable” por asistir a eventos de esta naturaleza en plena pandemia del coronavirus.



“Es irresponsabilidad colectiva, sobre todo de jóvenes que se piensan que no se van a contagiar, pero detrás de ellos hay padres, hay abuelos”, remató el jerarca.



Operativo policial.

Este sábado, cerca de las dos de la mañana, personal del Departamento de Leyes Especiales perteneciente a la Zona Operacional IV, en apoyo al personal de la Dirección de Higiene de la Intendencia de Maldonado, se presentó en la chacra de Sierra de las Cañas. Allí interrogaron a las personas que estaban vinculadas a la organización del evento y se les realizó la notificación “de rigor de acuerdo al protocolo preventivo para el contagio”, informó la Jefatura.



De acuerdo al parte policial, las autoridades policiales y municipales informaron a la Fiscalía de Primer Turno de San Carlos y se dispuso “el emplazamiento de uno de los responsables del evento para su despacho”.



García comentó que también se aplicó una multa a los organizadores y que también se “disolvieron otras fiestas” en el departamento.

Relevamiento de la IMM.

La Intendencia de Montevideo detectó desde el 13 de marzo -fecha en que se confirmaron los primeros cuatro casos de COVID-19 en Uruguay y comenzó la emergencia sanitaria- y hasta el 19 de setiembre, que más de 140 establecimientos incumplieron las medidas sanitarias. Además, 82 establecimientos desarrollaron espectáculos, de los cuales, en promedio, el 40% eran “actividades bailables”.



En Montevideo, por ejemplo, 24 casas particulares han “organizando fiestas clandestinas con fines comerciales”. Asimismo, 37 establecimientos “fueron intimados a corregir conductas irregulares” y seis espacios “violaron en forma reincidente la clausura”.