Ferreri y la comparación con el caso Alfie: "No pedí ningún beneficio ni tenía ninguna empresa"

Pablo Ferreri, exsubsecretario de de Economía y Finanzas de Uruguay en el último período de gobierno del Frente Amplio, señaló que no solicitó "ningún beneficio ni tenía ninguna empresa" y que su situación y la de Isaac Alfie, actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), son "muy diferentes".

Alfie estuvo en el centro de la polémica a comienzos de marzo luego de que se resolviera exonerar de impuestos a una empresa de la que es propietario. Si bien la resolución fue firmada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, luego Alfie (en acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou) renunció al beneficio.

Este domingo, en el programa "Santo y Seña" (Canal 4), Alfie reconoció que "revisando" designaciones de impuestos a empresas encontró "340 y pico de casos similares".

"En algunos casos digo que la situación, como la mía, está muy parecida. No exactamente lo mismo, pero pega en el palo: familiares directos, muy cercanos...", expresó. El director de la OPP remarcó que prefería no dar nombres porque era "todo legal".

Hoy lunes, Radio Sarandí dio a conocer una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de 2018 que concedió beneficios tributarios a la "La ópera", tienda textil propiedad de la familia de la esposa del entonces subsecretario Ferreri.

Ante esta situación, el actual coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo (IMM) hizo sus descargos a través de la red social Twitter. "Se equipara a lo de Alfie y son situaciones muy diferentes, más allá de la opinión que merezca cada una. Yo no pedí ningún beneficio ni tenía ninguna empresa. Yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política, ni ellos a mi sobre su actividad empresarial", puntualizó.

Se equipara a lo de Alfie y son situaciones muy diferentes, más allá de la opinión que merezca cada una.

Yo no pedí ningún beneficio ni tenía ninguna empresa.

Yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política, ni ellos a mi sobre su actividad empresarial, hilo: https://t.co/Q7ZuyYgOtJ — Pablo Ferreri (@pabloferreri) May 17, 2021

Ferreri reconoció que si bien "La ópera" es propiedad de la familia de su esposa, "ella se desvinculó de la gestión en 2015" y la resolución es de tres años más tarde.

"Alfie puede arbitrar entre su actividad política y su actividad empresarial, son decisiones que dependen de él. En este caso eso no es así, es incomparable", manifestó.

"Me parece lamentable no sostener una discusión política desde los fundamentos que cada uno considere. Entrar en el enchastre como ocurre en las redes no ayuda en nada, ni a nadie", añadió.