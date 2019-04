Ferreri: los candidatos del FA no andan en patineta, hacen la bandera o bailan samba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Líber Seregni tiene debilidades en su funcionamiento orgánico. Lo reconocieron sus principales dirigentes de Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y Alianza Progresista, incluido el ministro de Economía Danilo Astori.

A diez años de su creación, los integrantes de la alianza siguen reivindicando su existencia y no solo desde el punto de vista electoral, sino político que apunta a “equilibrar” al Frente Amplio, tal como quedó claro en la sesión de la Agrupación de Gobierno que se reunió el pasado lunes en “La Huella de Seregni”.



De cara a las elecciones internas, el astorismo salió a jugar fuerte. Rafael Michelini, senador del Nuevo Espacio, consideró que si el Frente Líber Seregni no se fortalece, no triunfa el Frente Amplio.

En la misma línea opinaron otros dirigentes como el subsecretario de Economía Pablo Fererri, quien consideró que el astorismo tiene un rol fundamental a cumplir. “Para un cuarto gobierno se requiere un FLS fuerte, en la cancha, jugando”, subrayó.



Asimismo, aprovechó para cuestionar a los presidenciables de la oposición: “En las campañas que se desarrollan por redes sociales vale más la imagen que el contenido muchas veces. Seguramente nuestros candidatos no anden en patinetas, ni hagan la bandera, o no bailen samba: Pero seguramente nuestros candidatos van a tener respuestas fundamentadas y van a trabajar para que esas cosas se lleven adelante”, afirmó en referencia a los nacionalistas Jorge Larrañaga, Luis Lacalle Pou y Juan Sartori.

Otros legisladores como Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) y José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), coincidieron en que “el Frente Líber Seregni es de izquierda”, en un mensaje a otros sectores que integran el Frente Amplio que dicen estar más a la izquierda que el astorismo.



“También tenemos debes con nuestra sociedad como la seguridad”, reconoció Mahía. “Nuestros compatriotas nos señalan en cada uno de los lugares que vamos”, afirmó.



Sin nombrar al exvicepresidente Raúl Sendic, el astorismo salió a defender su posición contraria a la corrupción. “El Frente Líber Seregni ha condenado sin cortapisas y desde el primer momento las desviaciones éticas que tanto daño han causaron. Renovamos ese compromiso con la ciudadanía”, afirma la declaración aprobada el pasado lunes.