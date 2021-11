Fernando Pereira ve “nervioso” al gobierno por el referéndum de la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la presidencia del Frente Amplio Fernando Pereira aseguró que ve “nervioso” al gobierno en el marco de la campaña por el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) impulsado por su partido y por el Pit-Cnt.

“Lo veo súper nervioso. Se convocó a los periodistas a un taller, pero ¿por qué no se los convocó cuando se presentó la ley?, ¿por qué no se los llamó cuando estábamos recolectando las firmas?”, cuestionó en referencia a la jornada sobre la LUC que Presidencia realizó el viernes pasado y en donde participaron cerca de 40 comunicadores. Las declaraciones fueron realizadas tras una reunión que mantuvo con la directiva de su sector, la Vertiente Artiguista.



Pereira también aseguró que “nunca antes” había visto a un presidente participar de una campaña de referéndum. “¿Por qué participa el presidente de la República? Y ni siquiera lo estoy objetando legalmente”, agregó el dirigente. “¿Por qué nos invitan a una campaña sin mentiras y luego nos dicen que podemos volver a la Unión Soviética si se deroga la LUC?, que van a soltar a miles de presos o que van a demorar más las adopciones cuando ese artículo no está entre los 135”, indicó.



El candidato opinó que “Uruguay se merece un debate de verdad” que puede ser “con los medios, pero también con la gente”. “Nosotros no nos podemos privar del debate mano a mano, con todos los uruguayos, hayan votado o no hayan votado”, acotó.

“Nuestro debate no es con el gobierno ni con el presidente, es con una ley. Si nosotros nos perdemos el debate terminamos discutiendo los temas que no son centrales”, acotó Pereira.



Como argumento contra la LUC, señaló que se quitó a los maestros y profesores los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU. “Y se sacó el carácter de público al Sistema Nacional de Educación”, concluyó el candidato a presidir el FA.