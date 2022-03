Fernando Pereira: “Si será mala la LUC que para poder defenderla no la aplican”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo en conferencia de prensa este jueves que el mensaje del presidente, Luis Lacalle Pou, ante la Asamblea General de este miércoles “ignoró las principales necesidades de la gente”. En su discurso, Pereira también señaló: “Si será mala la LUC (Ley de Urgente Consideración) que para poder defenderla no la aplican”.

El dirigente apuntó que lo que la gente necesita es “su capacidad de ingreso económico, su salario, su jubilación”. En este sentido, dijo que Lacalle Pou “ignoró la circunstancia de vulnerabilidad que están viviendo miles y miles de familias, entre ellas las que se alimentaron durante todo este tiempo en ollas populares”.



“Vivimos en realidades muy diferentes”, manifestó Pereira. “No sé qué puede pensar una maestra o un policía cuando le dicen que no le metieron las manos en el bolsillo si en el primer año de gobierno perdieron 19 jornales en el año, cobraron 19 jornales menos”, añadió.

“Si analizamos las jubilaciones y las pensiones también cayeron, al igual de los salarios en dos años consecutivos”, apuntó. “En el discurso (Lacalle Pou) omitió a la mayor parte de los uruguayos, que son trabajadores, trabajadores, jubilados y pensionistas”, sostuvo Pereira, que mencionó la baja en el descuento al IVA por el uso de tarjetas y la caída del consumo interno.



“Prometieron que no iban a subir las tarifas, y las tarifas aumentaron”, apuntaló, y resaltó la suba de combustibles por encima del 30%.



“Cambiaron el Imesi de las naftas, con lo cual consiguieron mayor recaudación; cambiaron la base de cálculo del IRPF, con lo cual los trabajadores pagan más IRPF de lo que pagaban”, aseguró.

“Ayer, sorprendentemente, estuvo ausente de la conferencia la reforma de la seguridad social. El presidente se había comprometido previo a la campaña electoral a no tocar los derechos de los trabajadores que estuvieran en actividad. Sin embargo, la comisión de expertos recomienda al Poder Ejecutivo afectar trabajadores a partir de los 50 años o incluso de los 46”, afirmó Pereira.



“Esa propuesta desapareció, probablemente a efectos de las 800.000 firmas que colocan al referéndum de la LUC el próximo 27 de marzo”, añadió el dirigente.



En este sentido, señaló que no se está aplicando el precio de paridad de importaciones de los combustibles. "Es una norma que el Estado incluyó en la LUC para dotarlo de mayor transparencia en términos de fijación del precio de los combustibles, pero que luego no utiliza”, afirmó y agregó: “Si será mala la LUC que para poder defenderla no la aplican”.

“En el Uruguay se ha producido un ajuste fiscal muy injusto al cortar las inversiones, los salarios y las jubilaciones”, dijo y agregó: “El déficit fiscal bajó respecto de 2019 a partir del recorte de la inversión de US$200 millones y la caída de los salarios por US$100 millones”.



Por otra parte, Pereira habló de la violencia doméstica. “Ayer durante el mensaje del presidente se habló de que el flagelo de la violencia domestica no había disminuido, lo que es un dato revelador de la violencia que tenemos los varones”, apuntó.

“En algún momento tenemos que asumir que esa violencia que tenemos los varones tiene que ser corregida inmediatamente”, dijo. “Los varones del Frente Amplio nos hacemos cargo de trabajar en esta problemática, también transformando nuestra forma de pensar y de vivir”, manifestó.



“Deberíamos todos los partidos asumir este mismo compromiso que es el de alguna manera generar condiciones para que cuando las mujeres salgan a la calle se sientan seguras”, sentenció.