Fernando Pereira pone punto final al “Grupo de acompañamiento” en el Frente Amplio

Cuando la gestión de Javier Miranda no pasaba por su mejor momento, el Frente Amplio decidió crear el “Grupo de acompañamiento” conformado por los seis principales sectores del Frente Amplio. Pero dentro de poco tiempo el ámbito será parte de la historia, ya que el nuevo presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, no lo piensa volver a convocar.

El espacio integrado por Alejandro Sánchez (MPP), José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), Daniel Marsiglia (Partido Comunista), Mario Bergara (Fuerza Renovadora), José Nunes (Partido Socialista) y Marcelo Melo (Vertiente Artiguista) venía funcionando desde 2020, de forma paralela a la orgánica oficial del FA para temas puntuales en los que se requería de acuerdo interno.



Incluso en su momento el Partido Socialista planteó que se hiciera formalmente la convocatoria del Grupo de Acompañamiento. Es decir, en una dinámica similar a la que tienen organismos como la Mesa Política o el Secretariado.

Consultado por El País acerca de la impronta que le dará al Frente Amplio -cuando asuma el 5 de febrero-, Pereira confirmó que no está en sus planes dar continuidad al ámbito, que tenía como principal tarea resolver las diferencias internas y consensuar los asuntos entre los grupos más grandes.



“No podemos tener tantos instrumentos de dirección. Si no, la actividad política, ¿cuándo la desarrollamos?”, señaló Pereira sobre el punto. En ese marco tiene claro que su gestión volverá a los orígenes: las decisiones pasarán entonces por la Mesa Política y el Secretariado Ejecutivo.



El primer organismo quedó conformado por la correlación de fuerzas de la elección, donde el Partido Comunista tiene la mayoría de los 15 cargos (4), seguido del MPP (3), el espacio seregnista progresista (3), la Liga Federal (1), el Partido Socialista (1), la Vertiente Artiguista (1), el Nuevo Espacio (1) y El Abrazo (1). En tanto, el Secretariado se constituye por acuerdo político.

“Va a haber un Secretariado Ejecutivo si la Mesa lo aprueba. Pero las actividades tienen que ser concentradas en los primeros dos días de la semana y luego la dirección política tiene que ir visitando el Uruguay”, señaló Pereira.



Además de los organismos que se rigen por el Estatuto del Frente Amplio, se nombrará como vicepresidenta a Verónica Piñeiro, de las bases de Montevideo. Pereira dijo que su intención es que tenga una “capacidad de conducción” similar a la que pueda desempeñar el presidente del FA. En esto también se diferencia de sus antecesores, quienes nombraron a tres vicepresidentes en lugar de uno.

Equipo.

Si bien Pereira no quiere adelantar quién integrará el equipo de trabajo que comandará el Frente Amplio, ya empezó a surgir la danza de nombres acerca de los dirigentes que podrían acompañarlo en su gestión.

Uno de los que suena con fuerza para presidir la Fundación Líber Seregni es el exintendente de Montevideo Christian Di Candia, a quien la intendenta de Montevideo Carolina Cosse no integró a su administración a pesar de un pedido de Miranda. Esto, porque el joven dirigente de Magnolia renunció a un cargo -ganado por concurso en la Junta Departamental de Montevideo- para asumir en su momento como jefe comunal, cuando Daniel Martínez renunció para ser presidenciable en la campaña de 2019. Consultado por El País acerca de si le había realizado el ofrecimiento a Di Candia, Pereira se limitó a contestar: “No voy a hacer más anuncios hasta el 5. Ese día voy a proponer a todos los presidentes de las comisiones de trabajo”.



Otro de los nombres que circula para presidir la comisión de interior, a propuesta del MPP, es el del exintendente de Rocha Aníbal Pereyra, quien actualmente realiza suplencias en el Senado por el sector. En tanto, fuentes del FA indicaron que el Partido Comunista pretende la presidencia de la comisión de organización y para ese lugar se maneja la posibilidad de que sea Marsiglia el propuesto para la tarea.



Con ironía: así contestó por foto en josé ignacio



“Me descubrieron, me gustan las playas, cuanto más bonitas más me gustan”, escribió Fernando Pereira en una columna, tras viralizarse en Twitter una foto suya en José Ignacio.



“Podemos ir a la misma playa los que más tienen y los trabajadores. Por lo que veo a algunos necios les molesta; cómo a un progresista le va a gustar la playa”, señaló en respuesta a las críticas.



Puntualizó que no estaba de “vacaciones”, sino que fue unas tres horas a José Ignacio porque la playa donde se hospeda (balneario Buenos Aires) “es bastante brava para baños”.