Fernando Pereira: "Estamos ante una política anti-Cosse y anti-Orsi"

En medio de la campaña para la presidencia del Frente Amplio, el candidato con más apoyos dentro de la oposición reconoció que no le gustó el tono del spot contra la ley de urgente consideración, pero cuestionó la campaña del oficialismo en defensa de normativa por decir que la oposición “miente”.

Fernando Pereira advirtió que esa actitud puede generar una “grieta” y consideró que el gobierno “debe mandar parar a los punteros que están jugando por fuera de reglamento”. También dijo que de ganar convocará a militantes desencantados.

-¿Cuánto aporta al manejo del FA la experiencia de la militancia sindical?



-Lo que te da el Pit-Cnt no te lo da nadie. Lo que aprendí en el movimiento sindical no lo podía aprender en la universidad. Lo pienso usar para construir un diálogo con la ciencia, con la cultura, la música y el arte, esas bases del FA que son una herramienta poderosa. No es preciso pensar si los dramaturgos uruguayos son de izquierda, alcanza con ver una obra para saber que lo son. Son de izquierda, pero están molestos, enojados y tienen desencantos. Entonces hay que hablar con ellos.

-¿Con el agro también se tratará de dialogar?



-Con todos, sin prejuicios. Sabemos que hay una parte del interior que desconectó con el FA, pero es la misma gente que hoy ve que el salario cae, que el empleo cae, que la carestía se siente cada vez más dura. No hay que creerme, hay solo que ir al supermercado.



-¿Se generaron prejuicios con respecto al agro, por ejemplo por sus camionetas 4x4?



-Bueno, ese es el más tonto de los prejuicios que generamos. Cualquier productor medio tiene que tener una 4x4 porque si no no trabaja. (José) Mujica en su momento logró conectar con el agro.



-¿Y qué pasó después?



-Los amores no son para siempre, hay que alimentar.

-¿En qué le erró el FA?



-Rompió algo. Porque si decís que están haciendo una marcha de chetos porque van en 4x4, rompes la confianza. Hay que respetar siempre.



-¿El FA rompió con el agro?



-Con una parte al menos, porque perdimos por 30.000 votos. Estuvieron a nada de no ganar el gobierno cuando todas las encuestas decían que era imposible; y las encuestas nos decían que no se llegaba a las firmas para derogar la LUC y ahí estuvieron.

-La coalición hace campaña a favor de la LUC diciendo que el FA y el Pit-Cnt les ponen “el palo en la rueda”. ¿Es así?



-¿Cuál sería el palo en la rueda? El 2020 fue el año de menor conflictividad en 25 años.



-Pero con pandemia.



-En el mundo se movilizó, acá actuamos con responsabilidad. ¿No vieron el Obelisco de Buenos Aires lleno de gente? Bueno, acá en Uruguay no lo hicimos. No es que fuera mejor o peor, fue responsable.

Fernando Pereira, candidato a la presidencia del Frente Amplio. Foto: Leonardo Mainé

-También llegaron a pedir la cuarententa obligatoria.



-El Pit-Cnt y el FA no.



-Tabaré Vázquez sí.



-Respeto mucho a Tabaré como me respeto mucho a mí. El FA no lo decidió y el Pit- Cnt decidió todo lo contrario: ponerse atrás de la política sanitaria del gobierno y se lo dijimos a Lacalle Pou, a Álvaro Delgado y a (Daniel) Salinas.

-¿O sea que no hay palo en la rueda?



-No sé a qué le llaman palo en la rueda, parece que tener diferencias es un palo en la rueda. ¿Utilizar la Constitución de la República es ponerle un palo en la rueda a alguien? Creo que están leyendo mal la realidad.



-Admitió en Santo y Seña que ningún artículo plantea privatizar la educación en la LUC.



-La LUC rompe con la educación pública tradicional, entonces tal vez el término privatizar suene mal, pero si se debilita finalmente hay transferencia de lo público a lo privado. Eso fue lo que dije.

-Pero reconoció que no es tal cual lo que se decía en el spot que se conoció semanas atrás.



-Menos ‘tal cual’ es lo que dice (Luis Alberto) Heber, que van a soltar presos; menos ‘tal cual’ es lo que dice (Sergio) Botana, que no se va a poder salir a la calle.



-¿Le gustó el tono del spot?



-A mí mucho no me gusta. Pero sabés cuántos spots a mí no me gustaron y fueron exitosos.



-¿Fomenta la grieta el spot?



-No, grieta en Uruguay no hay. Hay diferencias ideológicas, hay un sector del herrerismo que cree en el Estado mínimo y lo defiende con sus ideas. Hay otro sector que está tratándose de ubicar en el mapa actual, pero no me imagino mucha comodidad entre el Partido Independiente y los que quieren liberar los presos de Domingo Arena que violaron los Derechos Humanos. Y hay otro proyecto alternativo de izquierda.

-¿No es un contrasentido decir: “Esto no es Uruguay” y el eslogan lo hace un argentino?



-No, el eslogan no lo hace un argentino. Ese argentino una vez por semana asesora, como te aseguro que en el oficialismo hay asesores externos. Pero independientemente de si el spot está bien o mal, la mayor parte de las cosas que dice son reales y si hay una parte que no se puede explicar con claridad habrá que modificarlo. Dar una marchita atrás para arreglar algo que no quede claro para la gente es lo mejor que podemos hacer.



-Hay militantes que atan la derogación a un retorno del FA al gobierno. ¿Comparte?



-Creo que lo hacen erráticamente. El FA empieza a volver al gobierno si el 5 de diciembre hace una gran elección interna con 100.000 votantes.

-¿No acumula el FA si se logra derogar la LUC?



-No necesariamente, porque la gente no vota una derogación de la LUC para presidente. Vota un conjunto de políticas, un programa con transformaciones. Como lo fue la ley de negociación colectiva, las operaciones de 90.000 uruguayos que no podían ver y el cambio en la matriz energética.



-Habla de logros, pero también hay aspectos cuestionables como la regasificadora o el Antel Arena, que se acaba de denunciar a la Justicia



-Hay que hacer como dos listados. Los haberes y las cosas que no salieron como uno esperaba, porque cuando se inició la regasificadora el petróleo valía US$ 140 y la posibilidad de hacer un acuerdo con Argentina era concreta, pero fracasó.

Fernando Pereira en su último discurso como dirigente del Pit-Cnt. Foto: Marcelo Bonjour

-Se habla de despilfarro



-Sí, porque utilizan una misma palabra una y otra vez; ahora es ‘mentir’. Y la única mentira que según ellos decimos es la privatización de la educación. Una contra cuatro de ellos: que van a salir todos los presos, que no se va a poder caminar por las calles, nombran un artículo de adopción que no está entre los 135 a derogar... Pero todo esto no lo dice el vecino de la esquina, lo dicen miembros del gobierno y legisladores. Se ve que el publicista les dijo: ‘lo que nos conviene decir es que son unos mentirosos’. Eso sí genera grieta, porque a nadie le gusta que le digan mentiroso.



-¿Quedará una grieta tras el referéndum?



-Pienso que no, porque todos vamos a tratar que bajar un cambio y ellos sin duda que también. Si no lo hacen serán responsables. El Uruguay también juzga cómo se comporta su sistema político. Entre los haberes está la reducción de la pobreza, pero también el Antel Arena.



-¿Lo coloca como logro?



-Terrible logro. Es la posibilidad de que la cultura potente llegue a Uruguay.



-¿Hubiera hecho el Antel Arena aunque se objetara su constitucionalidad?



-Estoy de acuerdo totalmente con el Antel Arena y me parece que hay más una política anti-Cosse, como fue una política anti-Orsi no votar el fideicomiso para Canelones, aún en contra de las opiniones de quienes era alcaldes o ediles de su partido.

-¿Por qué la política anti-Cosse y anti-Orsi?



-Porque ni bien piensan que hay un posible candidato arrancan contra el posible candidato.



-¿Hay una campaña electoral adelantada del gobierno?



-No del gobierno, de algunos actores del gobierno. No creo que sea una decisión del gobierno, pero como mínimo el gobierno tendría que mandar a parar a los punteros porque están jugando por fuera de la línea de cal, están jugando por fuera del reglamento.

-La Jutep cuestionó a jerarcas del FA por el Antel Arena.



-La Jutep ha dicho cosas del intendente de Colonia y de varios intendentes que pasan desapercibidos. Es como que hubiera una forma de juzgar a los dirigentes del FA y otra a los que no lo son. Parto de la base de que los periodistas no son responsables de ningún problema del FA, pero en los medios mirás el tipo de información que dan y están, en muchos casos, parcializados. Se calientan conmigo cuando digo esto, pero luego hay gente que calcula cuántos minutos se destinaron al gobierno y cuántos a la oposición y en la mayor parte del tiempo están dos a uno.

-¿Los medios son oficialistas?



-Yo digo que los medios toman partido, como han tomado partido en toda América Latina, pero tendrían que ser menos parciales. Con los medios tenemos que hablar, la izquierda tiene que hablar. No vale todo, no es que ser dueño de un medio posibilite flechar la cancha y si no se tienen que constituir como miembros partidarios, pero no con ondas públicas. Si ves un panel y hay uno que opina de un lado y tres de otro. ¿Qué igualdad es esa?