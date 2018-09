Fernando Pereira: Novick es "un daño enorme para la democracia"

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, respondió ayer a las críticas del empresario Edgardo Novick contra los sindicatos, a los que acusó de "sindigarcas", una mezcla de sindicalistas y oligarcas.

En una publicación en su página de Facebook, Pereira dijo que Novick es "un daño enorme para la democracia", ya que su forma de comprenderla "ha quedado en evidencia, en tanto ha sido convocado por la Comisión de Legislación del Trabajo, para que explique las denuncias que tenía el parlamento sobre su actitud antisindical, los salarios bajísimos, los incumplimientos, etc. y se ha negado a comparecer".



En este sentido, Pereira criticó que se responsabilice a los sindicatos por el cierre de empresas ya que, según explica, "las etapas de crecimiento en nuestra historia, coinciden con momentos de fuerte organización sindical como garante de mayores niveles de justicia social".



El presidente de la central sindical aseguró que "las declaraciones de Novick no son peligrosas por las legítimas discrepancias ideológicas que plantean", sino que "son inadmisibles porque pretenden sembrar odio y agravios en la sociedad". "Su conducta agresiva es inadecuada para la convivencia democrática que necesita nuestro país para la construcción social", señaló.



En este sentido, sostuvo que calificar de "sindigarcas o patoteros" a los sindicalistas "es intentar una subjetividad negativa hacia los dirigentes sindicales que nos remonta a las peores épocas de nuestra historia".

Los dichos del candidato del Partido de la Gente llegaron luego de ser criticado por un dirigente de Fuecys por su presunta postura "antisindical". El dirigente sindical Jorge Peloche dijo a El País que "La Cancha", empresa que es propiedad de Novick, "hay una cultura de miedo que incluye el miedo a la sindicalización", en un clima en el que se despide a quienes intentan organizar un sindicato. Estas acusaciones, que también fueron realizadas por el diputado colorado Fernando Amado en 2016, quien citó al empresario al Parlamento para dar explicaciones. Novick decidió no concurrir porque entendía que no tenía por qué hacerlo.



Novick rechazó tener una conducta antisindical, aseguró que "nadie intentó formar un sindicato" en sus empresas y sostuvo que las críticas provenían de los "sindigarcas" que "solo piensan en su carrera" y "no trabajan".

Según Fernando Pereira, "un ciudadano que aspira a acceder a la Presidencia de la República debería ser cuidadoso en forma y contenido, cuando se expresa sobre cuestiones de tanta importancia". El dirigente sindical aseguró que Novick "intenta colocar a los dirigentes como haraganes, en una actitud que no solamente ofende a quienes tenemos dicha responsabilidad, sino a los y las miles de afiliados que en cada uno de nuestros gremios nos eligen de forma democrática. Ellos y ellas saben que en cada uno de nuestros sectores de trabajo, dedicamos cerca del doble de la carga horaria. También lo saben los periodistas que nos ven en todas partes, que nos llaman los sábados, domingos y feriados, que nos ven en los conflictos".



Para el presidente del Pit-Cnt, Novick parte de una "lógica empresarial" que "entiende que el mejor sindicato es el que no existe".



Sostuvo que la central sindical tiene buen relacionamiento con todos los partidos y que "saben que la actividad sindical es muy esforzada y de alta dedicación", pero "lo qué pasa con Novick es que nunca visitó un sindicato, nunca ha conversado con ninguno de nosotros, nunca se preocupó de leer nuestras propuestas. Es decir, estamos ante un débil de espíritu".