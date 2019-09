Fernando Pereira sobre movilización: "Estoy defendiendo a 50.000 trabajadores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira hizo referencia este viernes sobre los dichos del candidato por el Partido Colorado Ernesto Talvi quien aseguró que la movilización convocada por la central sindical "es un patoterismo".



Al respecto de la movilización. Pereira indicó al programa radial "Para empezar el día" (Oriental): "La hacemos en defensa propia". "Estoy defendiendo a 50.000 trabajadores", agregó.



El presidente de la central sindical aseguró que si se hace lo propuesto por Talvi se reducen los funcionarios asignados para la educación, la salud y la seguridad, lo que generaría por ejemplo más alumnos por clase y más pacientes por médico.



Por otra parte aseguró que "es disparatado" lo dicho por el candidato colorado quien aseguró que se muere el mismo número de personas en edad de trabajo que el número de trabajadores que se jubilan.



"No hay ningún país en el mundo que en edad laboral mueran la misma cantidad de personas que se jubilan, no existe", expresó y aseguró: "El sentido común nos hace pensar que personas entre 50 y 65 años no van a fallecer en misma cantidad de las que se jubilan".



El colorado dijo ayer a El País que “es una desproporción que convoquen a una movilización por una opinión de un candidato, es un patoterismo, antidemocrático, absolutamente inaceptable”.