Fernando Pereira: “Con las medidas que propone Talvi habrá conflictividad”

“La lógica de que el Estado sea mínimo para que el mercado regule la economía es una que ha fracasado en el mundo entero”, afirmó el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira al programa Algo habrán hecho de la Radio de la Universidad de Montevideo, y comparó las medidas propuestas por el candidato colorado Ernesto Talvi con las ya tomadas por el gobierno de Mauricio Macri.

Para el representante de la central sindical la solución al déficit fiscal está o en el crecimiento o en el recorte, y añadió que “si el presidente electo decide las políticas que está planteando Talvi, va a haber conflictividad de todo tipo, tamaño y color”.



“Siempre depende de las medidas que un país aplique para saber cuáles son los retrocesos que va a tener. En aquellos que aplicaron políticas neoliberales -es decir estaban muy pequeños para que el mercado regulara- han pagado las sociedades un alto precio de pobres, de marginación, de desempleo, de inflación disparada”, sostuvo.



Sus planteos justifican la decisión del Pit-Cnt de movilizarse tras los dichos de Talvi respecto al empleo público y a la propuesta de que en los Consejos de Salarios se discutan solo los mínimos de cada categoría. “¿Qué pasó en Uruguay cuando se negoció bipartitamente? El 80% de los trabajadores negociaron salarios por debajo de la inflación y esto impacta luego en los ingresos de los jubilados”, planteó Pereira.



El candidato colorado afirmó la semana pasada que las cifras de desempleo son “artificiales” porque en 15 años de gobierno el Frente Amplio contrató a 70 mil funcionarios públicos, que se están sosteniendo “a punta de endeudamiento”. Y que si gana, no repondrá las vacantes, lo que supondría la reducción de 9.000 puestos de trabajo público por año, para generar ahorro.



Aunque el candidato ve la reacción del Pit-Cnt como “patoterismo”, Pereira respondió en que “si nos anuncia que va a haber 10 mil trabajadores públicos menos y como representantes de los trabajadores no nos preparamos para defender a esos trabajadores entonces, no sé qué hacemos en el movimiento sindical”.



Considera, además, que Talvi no respetó el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores. Comparó la futura movilización de la central con la de Un solo Uruguay, que también fue en campaña electoral. “Ellos plantearon un achicamiento del Estado. Entonces, ¿si lo plantea Un solo Uruguay no es un problema? ¿Y si lo plantea el Pit-Cnt es una actitud antidemocrática y patotera?”



Respecto a si para él es necesario disminuir los empleos públicos, habló sobre la posibilidad de realizar un estudio para investigar qué sectores requieren más funcionarios, así como mejor formación para estos, y si efectivamente hay posibilidades de reducir puestos de trabajo.



Para Pereira, la situación de la educación pública, donde hay falta de maestros y auxiliares es un ejemplo de que en algunos sectores públicos faltan empleados. También ejemplificó con la reducción de empleos que hizo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) con la medida de contratar dos trabajadores cada tres vacantes generadas y dijo que ya hay inconvenientes que afectan servicios fundamentales para la población.



Además fue crítico con los uruguayos porque reaccionan ante “los recursos a los pobres” y el gasto en funcionarios públicos, pero no cuestionan el déficit de 500 millones de dólares que genera la caja militar.



Sin embargo dijo no ser prejuicioso y que el diálogo con el futuro gobierno no dependerá del candidato que gane, sino de sus políticas. Si el presidente electo está dispuesto al diálogo, “mantiene los Consejos de Salarios, respeta a los trabajadores públicos, no entiendo por qué va a haber una conflictividad mayor a la actual”.