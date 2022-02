Fernando Pereira: "¿Cuál es la lógica de decir que la política no entra al Estadio Centenario?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Cuál es la lógica de decir que la política no entra al Estadio Centenario?", reclamó Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio, en nota con Subrayado (Canal 10). Sus dichos se refieren a la negativa de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) ante la solicitud de la comisión por el “Sí” del uso del Estadio Centenario para un acto de campaña en el marco del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"¿Por qué decís que no? ¿Cuál sería la diferencia de prestársela a un privado si nosotros lo estamos pidiendo como privados?", manifestó Pereira. "Es una lógica que flecha la cancha", argumentó.



Por su parte, Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, dijo que “se tomó la decisión de que no se van a realizar eventos políticos” en el Estadio Centenario, dado que “la celeste (por la selección uruguaya) es el único factor de unidad que hay en el país, y el Estadio es un ícono de eso”.

Lombardo subrayó que “en este caso se le dijo que no a la gente del 'Sí', pero si fuera la gente del 'No' que lo plantea diríamos lo mismo”.



Pereira, sin embargo, argumentó que se debería permitir que ambos bandos de la campaña utilicen el Estadio Centenario. "Es un acto civil, de un referéndum que tiene convocatoria constitucional", dijo.



"Buscaremos un lugar alternativo y vamos a llenar sin duda varias veces el local para que eso signifique el Estadio Centenario", declaró el presidente del Frente Amplio.

Consultado al respecto de la prohibición del ingreso de símbolos políticos al último partido de Uruguay, Pereira dijo que "la gente no tiene derecho a expresarse". "La política interviene en todo, pensar que la política no interviene en el fútbol es no haber vivido en Uruguay, o no entender el fútbol", manifestó.



"Lo que se hace es un acto de discriminación, se discrimina a un sector que pelea con menos herramientas; no se olviden que el 'No' está con todo el aparato del Estado", concluyó.