Fernando Pereira habló sobre su llamada con Lacalle Pou y apuntó contra la coalición

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió este miércoles a la comunicación telefónica que mantuvo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre la situación del excustodio del mandatario, Alejandro Astesiano, que se encuentra en prisión preventiva por varios delitos.

Este martes, el mandatario había afirmado en rueda de prensa que llamó a Pereira, luego de que este hiciera críticas sobre el caso del excustodio. "A mí me gusta hablar mano a mano, porque soy así de chiquito y sigo siendo así", dijo, al ser consultado respecto a por qué se hace el llamado, cuando Pereira le hizo una crítica pública.



En ese momento, el mandatario no develó el contenido exacto de la llamada, pero comentó: "Llamarlo para decirle 'tenés razón', no lo voy a llamar”.

Las críticas de Pereira El presidente del Frente Amplio dijo en rueda de prensa que “hay falta de claridad y de coordinación”. “Nuestro jefe de Estado estaba en manos de alguien que tenía, como mínimo, 20 indagatorias”, dijo Pereira, que subrayó además que esa información, que consta en el legajo policial, era pública.



“Esa persona no puede ser un funcionario intachable”, siguió.



“Que nos disculpe el presidente, pero le erró acá. Un funcionario intachable no hace pasaportes falsos, en caso de que la Fiscalía lo demuestre. Ante tanta falta de claridad, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de esclarecer hechos a todas luces muy confusos para la sociedad uruguaya, que requiere de transparencia, algo que hoy parece que está faltando”, concluyó en su momento el presidente de la coalición de izquierda.

"Atravesamos un momento complejo", señaló Pereira este miércoles en un posteo en su cuenta de Facebook. “Los hechos de los últimos días son graves y requieren mucha responsabilidad política del gobierno y la oposición”, expresó.



“Con sobriedad y firmeza dijimos que era necesario esclarecer hechos que consideramos importantes. Lo dijimos públicamente y en privado”, apuntó y agregó que “el diálogo político es una seña de identidad nacional, una cultura política”.



“Una parte de la coalición de gobierno parece desconocer esa tradición o estar empeñada en dinamitarla”, aseguró.



“Con el presidente de la República dialogamos cada vez que es necesario. Algunas veces de forma pública y muchas de forma reservada. La cultura de diálogo del Uruguay no es un show mediático, requiere en muchos casos gestos y en otros, la mayoría, reserva y discreción”, indicó Pereira.

“Una dinámica que el ministro (de Defensa, Javier) García parecía entender muy bien antes de abrirse una cuenta en Twitter”, apuntó el presidente del Frente Amplio.



“Así seguiremos trabajando en este momento tan complejo que atraviesa el país. Asumiendo públicamente nuestras posiciones, trabajando en defensa del fortalecimiento institucional y democrático del Uruguay”, concluyó.